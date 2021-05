Itaboraí

Ruas do bairro Ampliação ganham pavimentação e drenagem

No bairro de Ampliação, a Prefeitura de Itaboraí tem investido para garantir a chegada do asfalto em vias que não contavam com esse benefício, o que traz, mais do que um novo visual, mais qualidade de vida aos cidadãos.

Publicado 15/05/2021 18:14 | Atualizado há 3 dias