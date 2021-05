18 de maio é o o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, pela Lei Federal 997000 Divulgação ASCOM Itaboraí

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 08:45 | Atualizado 19/05/2021 08:45

Itaboraí - Com o objetivo de sensibilizar a população contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, a Prefeitura de Itaboraí realizou, na manhã desta terça-feira (ontem , 18/05), mais uma ação de conscientização sobre o problema pelas ruas da cidade. A atividade foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

A ação integra a campanha nacional do Maio Laranja, que foi instituída para chamar a atenção sobre esse grave problema que atinge o Brasil. O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Marcos Araújo, destacou que o objetivo é orientar e educar para prevenção contra qualquer tipo de abuso ou violência sexual contra crianças e adolescentes, principalmente dentro de casa.

“É de suma importância levar essa conscientização e essas informações sobre prevenção para cada família e cada lar da nossa cidade. Se algum parente, um vizinho desconfiar de alguma situação que envolva criança ou adolescente, é importante fazer a denúncia pelo Disque 100. Precisamos garantir que nossas crianças de Itaboraí estejam seguras”, enfatizou o secretário.

Com faixas, panfletos e distribuindo cata-ventos que simbolizam o PETI, os agentes percorreram ruas movimentadas do Centro, como a Avenida 22 de Maio e a Rua Doutor Pereira dos Santos, para fazer o alerta. A coordenadora do programa, Lívia Alves, ressaltou ainda que a exploração sexual é considerada uma das piores formas de trabalho infantil, de acordo com a Lista TIP, da Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

“O dia 18 de maio foi escolhido pois neste dia, em 1973, um crime bárbaro ocorrido na cidade de Vitória (ES) chocou todo o país e até hoje permanece impune. Por isso, esse dia é muito importante para lembrar que toda a sociedade tem a responsabilidade de denunciar qualquer tipo de violência contra criança. Data especialmente importante em meio à pandemia, quando crianças e adolescentes estão mais vulneráveis a abusos e exploração por causa da quarentena e do fechamento das escolas”, destacou a coordenadora.

Para denunciar, disque 100. Ligue também para o Conselho Tutelar de Itaboraí, através dos números: 2635-3657, 98837-8730, 2635-5727 ou 99779-4152. Ou ainda procure o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo para informações e ajuda.