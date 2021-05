Esquema especial de trânsito na comemoração dos 188 anos da cidade ASCOM Itaboraí

Publicado 21/05/2021 15:47

Itaboraí - Com uma programação recheada de eventos ao ar livre, a Prefeitura de Itaboraí montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de pedestres pelas ruas do Centro. Duas vias importantes que ligam a Avenida 22 de Maio à Praça Marechal Floriano Peixoto sofrerão interdições durante o fim de semana. Além disso, o estacionamento de veículos no entorno da praça não será permitido.

As ruas Doutor Pereira dos Santos (no trecho compreendido entre a Avenida 22 de Maio e a praça) e João Caetano ficarão interditadas para passagem de veículos, no período entre 5h e 14h, no sábado (22/05) e no domingo (23/05). De acordo com o secretário municipal de Segurança e de Transportes, Heitor Baldow, a medida visa assegurar a integridade dos participantes dos eventos que serão realizados.

“As intervenções de tráfego são necessárias para garantir que as programações ocorram de forma ordenada e segura para todos os participantes. Temos também a preocupação de evitar o máximo de transtorno para a população dos arredores do evento”, afirmou o secretário.

O ponto alto das celebrações, que reúne a maior quantidade de atividades, será no próprio sábado (22/05), data do aniversário. O dia começa às 6h, com alvorada e o hasteamento da bandeira em frente à Prefeitura de Itaboraí, seguidos de uma cavalgada com concentração na Secretaria Municipal de Obras, na Avenida 22 de Maio, 7070, em Venda das Pedras. Para a passagem dos animais, batedores da Guarda Municipal farão interdições pontuais no trânsito para garantir a segurança dos participantes.

O mesmo acontecerá no domingo (23/05), durante o passeio ciclístico Pedal da Transformação, que tem concentração em frente ao Teatro Municipal João Caetano, na praça central. A atividade tem rota programada de cerca de 6km, com ida até Venda das Pedras e retorno ao Centro. O comandante da Guarda Municipal, Alexandre Barbosa, ressalta que os agentes estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças.

“Queremos garantir que tudo ocorra dentro do planejado. Nossos guardas estarão nas ruas da cidade, organizando e tentando evitar o máximo de transtornos possíveis. Por isso, nossos agentes vão atuar passando informações e auxiliando o cidadão para assegurar um trajeto mais seguro”, disse o comandante.