Conscientização contra o trabalho infantil no bairro de ManilhaFoto: SECOM

Publicado 14/06/2021 16:48 | Atualizado 14/06/2021 17:02

Itaboraí - Em alusão ao Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado no último sábado (12/06), a Prefeitura de Itaboraí promoveu uma ação de conscientização sobre essa violação aos direitos humanos em Manilha, na manhã desta segunda-feira (14/06). A atividade foi realizada por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SEMDS) e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).

Com faixas e panfletos, os agentes reforçaram a conscientização nos principais semáforos da região, que concentram a passagem da maior quantidade de pessoas em direção ao Centro e a municípios vizinhos. A coordenadora do PETI, Lívia Alves, destacou que é necessário mobilizar toda a sociedade a respeito dos impactos negativos causados pelo trabalho infantil.

“Precisamos continuar reforçando o trabalho de sensibilização da sociedade pelas ruas de Itaboraí, pois infelizmente muitas pessoas ainda entendem que não há problema uma criança trabalhar. Contudo, temos que ressaltar que muitas dessas crianças, que trabalham nas ruas, deixam de frequentar escolas e ficam expostas a diversos tipos de violência. Sendo uma das mais graves, a violência sexual”, enfatizou a coordenadora.

O Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil foi instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em 2002. A população pode contribuir denunciando pelo Disque 100 ou diretamente nas unidades do Conselho Tutelar de Itaboraí, pelos canais: 2635-3657/98837-8730 ou 2635-5727/99779-4152.