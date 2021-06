Prefeitura estuda intervenções para prevenir acidentes na entrada de Joaquim de Oliveira - Foto: SECOM

Prefeitura estuda intervenções para prevenir acidentes na entrada de Joaquim de OliveiraFoto: SECOM

15/06/2021

Itaboraí - Com o objetivo de reduzir o índice de acidentes de trânsito na entrada do bairro Joaquim de Oliveira, a Prefeitura de Itaboraí estuda a construção de uma rotatória na alça auxiliar à Avenida 22 de Maio para direcionar o tráfego de veículos na região. Na manhã desta terça-feira (15/06), o prefeito Marcelo Delaroli visitou as obras de pavimentação e reafirmou o compromisso com a população local de resolver esse problema.

Acompanhado do secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow, o prefeito destacou que fazer melhorias no trânsito da região é uma reivindicação antiga de moradores e comerciantes. Entretanto, o chefe do Executivo ressaltou que, por se tratar de uma descida, há obstáculos na legislação que impedem a realização de um projeto imediato para solucionar o problema.

"Conversei com comerciantes aqui da região e acontecem muitos acidentes na entrada de Joaquim de Oliveira. Desde então, pedimos para fazer algo nessa saída dos veículos, mas estamos esbarrando na legislação. Como é uma descida, não pode ter traffic calming ou semáforo. Estamos vendo a melhor maneira de aliviar esses problemas, porque é um local de difícil acesso para as pessoas. Não podemos ficar parados. Vamos mostrar que somos diferentes, que o que a gente prometeu, a gente está fazendo", afirmou o prefeito.

Na última sexta-feira (11/06), a Prefeitura levou o tradicional Mutirão de Serviços Públicos para a região. Foram realizados serviços de tapa-buracos, poda de árvores, recolhimento de resíduos, roçado e capina, troca de iluminação e operação de patrolamento. A via de acesso da Avenida 22 de Maio, onde está sendo realizado o estudo para as intervenções no trânsito, estava sem reparos há mais de cinco anos. O secretário municipal de Transportes, Heitor Baldow, enfatizou ainda que as melhorias no tráfego de veículos podem se estender pela cidade.

"Por conta da legislação, algumas coisas que pensamos não podem ser executadas, mas o projeto para iniciar as intervenções já está pronto. Estamos estudando a melhor forma de fazer uma rotatória para acabar com esses acidentes e também estamos fazendo um estudo para fazer a sincronização de semáforos pela cidade. A tecnologia atual dos sinais é muito antiga e estamos trabalhando em cima disso para resolver essa questão", disse o secretário.

Investimentos:

Durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, o prefeito Marcelo Delaroli anunciou também que conseguiu R$35 milhões em recursos para asfalto, fruto de um convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Deste valor, R$20 milhões serão para investimentos na pavimentação de ruas no distrito de Itambi. O chefe do Executivo destacou ainda que pretende colocar em funcionamento a Subprefeitura do distrito de Manilha, com maquinário e funcionários diariamente.