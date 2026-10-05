Flávio Bolsonaro para presidente e Guilherme Delaroli para deputado estadual são os mais votados de ItaboraíFoto; Jornal O Dia

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Fabiano Medina
Itaboraí teve uma votação marcada pelo desempenho de candidatos do PL nas principais disputas das eleições deste domingo (4). Flávio Bolsonaro (PL) liderou a corrida pela Presidência da República no município, enquanto Douglas Ruas (PL) ficou à frente na disputa pelo Governo do Estado. No Senado, Carlos Portinho e Carlos Jordy, também do PL, ocuparam as duas primeiras posições.
O resultado estadual colocou Guilherme Delaroli (PL) entre os principais nomes da eleição para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). O deputado foi o 5º candidato a deputado estadual mais votado de todo o estado, com 166.374 votos, garantindo a reeleição.
Flávio Bolsonaro lidera para presidente
Na disputa pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro terminou o primeiro turno na primeira colocação em Itaboraí, com 68.906 votos (54,75%).
Lula (PT) ficou em segundo lugar, com 47.994 votos (38,13%). Na sequência apareceram Augusto Cury, com 3.232 votos (2,57%); Ronaldo Caiado, com 2.669 (2,12%); e Renan Santos, com 2.583 votos (2,05%).
Flávio Bolsonaro e Lula avançaram para o segundo turno da disputa presidencial.
Douglas Ruas fica à frente para governador
Na corrida pelo Governo do Estado, Douglas Ruas (PL) também terminou na liderança em Itaboraí.
O candidato registrou 59,31% dos votos válidos no município, enquanto Eduardo Paes (PSD) ficou em segundo lugar. Os dois avançaram para o segundo turno da eleição estadual.
Portinho e Jordy lideram para o Senado
Na disputa pelas duas vagas do Rio de Janeiro no Senado, Carlos Portinho (PL) foi o mais votado em Itaboraí, com 66.421 votos (30,95%).
Carlos Jordy (PL) ficou em segundo, com 60.142 votos (28,02%).
No resultado estadual, Portinho e Jordy foram eleitos para o Senado.
Guilherme Delaroli é o 5º mais votado para a Alerj
O resultado para deputado estadual teve Guilherme Delaroli entre os cinco candidatos mais votados de todo o Rio de Janeiro.
Com 166.374 votos, o parlamentar terminou a eleição na 5ª colocação geral e garantiu a reeleição para a Alerj.
O resultado estadual colocou Delaroli atrás de Índia Armelau, Márcio Canella, Renata Souza e Dani Balbi na votação para deputado estadual.
Ao todo, 70 deputados estaduais foram eleitos para a próxima legislatura da Alerj.
Altineu Côrtes é eleito para a Câmara
Na disputa pela Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (PL) foi reeleito pelo Rio de Janeiro, com 175.161 votos, ficando entre os candidatos mais votados do estado.
A definição das cadeiras de deputado federal e estadual ocorre pelo sistema proporcional. Por isso, a votação obtida individualmente em Itaboraí não determina, sozinha, a eleição de um candidato.
Eleição proporcional
Nas disputas para deputado federal e estadual, a distribuição das cadeiras considera os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos ou federações em todo o estado, além das regras do quociente eleitoral, quociente partidário e distribuição das sobras.
Dessa forma, o resultado de cada município mostra o desempenho local dos candidatos, enquanto a composição final da Câmara dos Deputados e da Alerj é definida a partir da totalização estadual.
Os resultados oficiais podem ser consultados na plataforma do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reúne a votação por estado, município, cargo e candidato.