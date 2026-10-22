Itaboraí promove ação de conscientização sobre saúde bucal no Centro - Foto: Divulgação

Itaboraí promove ação de conscientização sobre saúde bucal no Centro Foto: Divulgação

Publicado 22/10/2026 17:39 | Atualizado 22/10/2026 17:39

A Prefeitura de Itaboraí por meio da secretaria municipal de Saúde promoveu na manhã desta quinta-feira (22), uma ação de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde bucal no posto de saúde Professor Milton Rodrigues, no Centro. A iniciativa faz parte da Semana da Saúde Bucal, realizada em alusão ao Dia Nacional da Saúde Bucal e ao Dia do Cirurgião-Dentista, celebrados em 25 de outubro.

A atividade contou com orientações e momentos de conscientização na sala de espera da unidade, com o objetivo de informar a população sobre a importância da higiene bucal, da prevenção de doenças e da realização de consultas odontológicas periódicas. O posto central, Professor Milton Rodrigues conta com dentista diariamente, podendo atender as demandas com marcação prévia, e emergenciais. Além de tratamentos odontológicos complexos oferecidos na rede municipal.

A coordenadora de saúde bucal do município, Carolina Piontkovsky, ressaltou a importância do cuidado bucal em todas as fases da vida.

“Abordamos temas importantes, como o pré-natal odontológico e os cuidados com a saúde bucal das gestantes, a prevenção do câncer de boca e a importância da higiene bucal na infância. Nosso objetivo é conscientizar a população de que os cuidados com a boca e os dentes devem fazer parte da rotina em todas as fases da vida,” afirmou a coordenadora.

Durante a ação, também foram distribuídos kits de higiene bucal e realizados agendamentos para acompanhamento odontológico, incentivando a adoção de hábitos saudáveis e ampliando o acesso da população aos serviços oferecidos pela rede municipal de saúde.

Letícia figueira, de 33 anos, uma das mães de primeira viagem presentes durante a palestra, falou sobre como as informações a ajudaram a cerca dos cuidados com o bebê recém nascido.

“Eu não sabia que mesmo no recém nascido, precisava desse cuidado de limpar com a gaze, e fazer a higiene certa. A informação de como fazer a higienização me ajudou muito,” afirmou a moradora do bairro Retiro.

A Semana da Saúde Bucal busca aproximar os profissionais de saúde dos usuários das unidades, promovendo o acesso à informação e estimulando atitudes preventivas que contribuem para a qualidade de vida.