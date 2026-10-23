Obras avançam no Retiro São JoaquimFoto: Divulgação
Obras de pavimentação avançam no Retiro São Joaquim, em Itaboraí
Com a etapa de drenagem concluída, intervenções contemplam 17 ruas do bairro e são realizadas pela Prefeitura, por meio da SEMOB, em convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro
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Itaboraí promove ação de conscientização sobre saúde bucal
A atividade aconteceu no posto de saúde Professor Milton Rodrigues, no Centro do município e integra a Semana da Saúde Bucal
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Itaboraí segue na campanha de vacinação antirrábica
Na 8ª semana de vacinação, diferentes bairros da cidade recebem atendimentos acontecem de 19 a 23 de outubro, das 9h às 14h,
Polícia Militar prende quadrilha e apreende três pistolas em ação em Itaboraí
O caso aconteceu às margens da BR-101, no bairro do Caluge após denúncias anônimas sobre uma tentativa de invasão criminosa
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