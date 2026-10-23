Obras avançam no Retiro São Joaquim - Foto: Divulgação

Obras avançam no Retiro São JoaquimFoto: Divulgação

Publicado 23/10/2026 15:22

A Prefeitura de Itaboraí segue avançando com as obras de pavimentação no bairro Retiro São Joaquim . Na última quarta-feira (21), o prefeito em exercício, Elber Corrêa, acompanhou de perto o andamento dos trabalhos, executados pela Secretaria Municipal de Obras (SEMOB), por meio de convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Com a etapa de drenagem já finalizada, as intervenções avançam para a pavimentação das vias, contribuindo para melhorar as condições de circulação de moradores e motoristas, além de proporcionar mais conforto e segurança para quem vive na região.

O projeto contempla 17 ruas do bairro, com diferentes extensões e etapas de execução. Entre as vias com maior percentual de conclusão estão a Rua Barão de Itapacorá, com 1.622,42 metros de extensão e 100% dos serviços previstos na medição apresentados como executados, e a Rua José Leandro, com 1.482 metros executados de um total de 1.622,42 metros, alcançando 91%.

Também se destacam a Rua João Caetano, com 1.100 metros executados de 1.207,83 metros (91%), e a Rua Dr. Leal Júnior, com 680 metros executados de 965,23 metros (70%).

Durante a visita, o prefeito em exercício, Elber Corrêa, destacou a importância de acompanhar o andamento das intervenções e garantir que as melhorias cheguem à população.

“Estamos acompanhando de perto o andamento dessas obras, que representam mais qualidade de vida para os moradores do Retiro São Joaquim. Com a drenagem concluída, seguimos avançando na pavimentação para melhorar as condições das ruas, facilitar o deslocamento e oferecer mais conforto e segurança à população. É um trabalho realizado em parceria com o Governo do Estado, que contribui para o desenvolvimento da nossa cidade”, afirmou Elber Corrêa.

As obras integram os esforços da Prefeitura para transformar a infraestrutura urbana e elevar as condições de mobilidade nos bairros de Itaboraí.