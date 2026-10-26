Itaboraí oferece aulas gratuitas de futsal para crianças no Ginásio Esportivo - Foto; Divulgação

Itaboraí oferece aulas gratuitas de futsal para crianças no Ginásio EsportivoFoto; Divulgação

Publicado 26/10/2026 14:19 | Atualizado 26/10/2026 14:19

No último sábado (24) um evento levou alegria a população de Itaboraí, houve muita habilidade e torcida animada no Ginásio Esportivo de Itaboraí . O espaço recebeu o primeiro Festival de Futsal do município, reunindo crianças e adolescentes atendidos pelo projeto Itaboraí + Esportes em um dia dedicado à integração, ao aprendizado e à paixão pelo esporte. Vale destacar que a modalidade conta com mais de 150 crianças inscritas.

Dentro da quadra, os alunos demonstraram habilidade, dedicação e espírito de equipe, enquanto, nas arquibancadas, familiares e amigos fizeram bonito na torcida, incentivando cada jogada e celebrando as conquistas dos pequenos atletas.

O festival, promovido pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), foi organizado em quatro categorias, divididas entre os períodos da manhã e da tarde, de acordo com as faixas etárias dos participantes. Com arbitragem e partidas que proporcionaram aos alunos a vivência de uma competição esportiva, os times receberam medalhas, valorizando a participação de cada criança e mostrando que o mais importante é aprender, compartilhar experiências e se divertir.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, prestigiou o evento e destacou a importância de investir no esporte como ferramenta de inclusão social e desenvolvimento para crianças e adolescentes.

“Investir no esporte é investir no futuro das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Nosso objetivo é ampliar as oportunidades, incentivar hábitos saudáveis e mostrar que o esporte também é um caminho de transformação, capaz de ensinar valores que eles vão levar para toda a vida. Além disso, sou um pai orgulhoso e ver meu filho marcando um golaço no Ginásio Esportivo da nossa cidade não tem preço”, destacou Marcelo Delaroli.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Valessa Menezes, ressaltou que o primeiro festival foi pensado para proporcionar aos alunos uma experiência que vai muito além dos resultados dentro de quadra.

“Nosso objetivo é proporcionar a eles essa vivência, a união, a diversão e a oportunidade de conhecer tudo o que o esporte pode oferecer. Queremos promover essa integração e mostrar que o esporte pode transformar vidas e trazer um futuro diferente para essas crianças. Neste festival, o mais importante não é ganhar ou perder, mas viver essa experiência, fazer amizades e aprender juntos”, afirmou a secretária.

Entre os familiares presentes na arquibancada estava Joane da Costa, de 32 anos, moradora do bairro Calundu, que acompanhou a participação dos filhos Cauê, de 9 anos, e Caique, de 11, nas atividades do projeto. Para ela, a iniciativa tem um papel importante no desenvolvimento das crianças, especialmente do filho Cauê, que é autista.

“Eu acho muito importante para ele, para o desenvolvimento dele. O esporte ajuda bastante, e eu vejo essa oportunidade como algo muito positivo para as crianças”, contou a dona de casa.

A iniciativa faz parte do projeto Itaboraí + Esportes, que oferece diferentes modalidades esportivas para crianças e adolescentes de várias regiões do município, ampliando o acesso à prática esportiva e incentivando a convivência, a inclusão e o desenvolvimento social.

Mais do que gols e medalhas, o primeiro Festival de Futsal mostrou que quando o esporte abre espaço para todos, cada criança tem a oportunidade de descobrir suas habilidades, superar desafios e construir novas possibilidades para o futuro.