Ronda musical leva música e diversão a escola municipal DE iTABORAÍFoto; Divulgação
Ronda musical leva música a alunos de escola municipal de Itaboraí
Apresentação na Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos proporcionou uma tarde de cultura, entretenimento e contato com a música para as crianças
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Itaboraí realiza primeiro Festival de Futsal
Evento faz parte do Projeto Itaboraí + Esportes e reuniu crianças e adolescentes em um dia de integração, diversão e incentivo a interação esportiva
Obras de pavimentação avançam no Retiro São Joaquim, em Itaboraí
Com a etapa de drenagem concluída, intervenções contemplam 17 ruas do bairro e são realizadas pela Prefeitura, por meio da SEMOB, em convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro
Itaboraí promove ação de conscientização sobre saúde bucal
A atividade aconteceu no posto de saúde Professor Milton Rodrigues, no Centro do município e integra a Semana da Saúde Bucal
Caminhada Rosa transforma Itaboraí em um mar de solidariedade e prevenção
Caminhada Rosa reuniu mais de 3.500 inscritos em uma programação de saúde, bem-estar e incentivo à prevenção.
Itaboraí segue na campanha de vacinação antirrábica
Na 8ª semana de vacinação, diferentes bairros da cidade recebem atendimentos acontecem de 19 a 23 de outubro, das 9h às 14h,
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