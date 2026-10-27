Ronda musical leva música e diversão a escola municipal DE iTABORAÍ - Foto; Divulgação

Ronda musical leva música e diversão a escola municipal DE iTABORAÍFoto; Divulgação

Publicado 27/10/2026 12:10

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Guarda Municipal, promoveu, na tarde desta segunda-feira (26), uma apresentação musical para os alunos da Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos. A atividade promovida pela projeto Ronda Musical da Guarda, reuniu as crianças na quadra da unidade para uma tarde especial, marcada por música, diversão e cultura.

O repertório preparado pela banda da Guarda Municipal contou com clássicos infantis da música popular brasileira, como “Cai, Cai, Balão”, “Borboletinha”, “Samba Lelê” e “Meu Lanchinho”, além de sucessos como “Fico Assim Sem Você”, da dupla Claudinho e Buchecha.

O secretário municipal de segurança, Heitor Baldow, ressaltou que a aproximação entre a Guarda Municipal e os alunos da rede municipal, reforça o papel de acolhimento e formação cidadã da guarda.

“Por meio da música, conseguimos mostrar às crianças um outro lado do trabalho da Guarda, promovendo momentos de alegria, aprendizado e integração. Nosso objetivo é construir uma relação de confiança com os estudantes, mostrando que a Guarda Municipal também está presente para acolher, orientar e contribuir para a formação de cidadãos conscientes e participativos”, destacou o secretário, Heitor Baldow.

A diretora da unidade, Cátia Silva, destacou a importância da integração entre a escola e os serviços oferecidos pelo município, ressaltando o papel da música na formação das crianças e na aproximação com a Guarda Municipal.

“É muito importante promover essa integração entre o que o município oferece e os alunos. Muitas crianças veem a banda da Guarda Municipal durante os desfiles, mas por pouco tempo. Trazer esse trabalho para dentro da escola amplia esse contato e permite que elas conheçam outras atividades e serviços oferecidos pela Prefeitura. Essa parceria é muito positiva, porque aproxima a Guarda Municipal da comunidade escolar e proporciona experiências diferentes para os alunos”, afirmou a diretora.

A apresentação também trouxe trilhas sonoras de filmes e animações conhecidas pelo público infantil, incluindo Frozen, Moana e Meu Malvado Favorito, tornando o momento ainda mais envolvente e aproximando os estudantes do universo musical de forma lúdica e descontraída.