Salários pagos antecipadamente e reajuste de 25% anunciado pelo prefeito Delaroli celebram o Dia do Servidor Público em Itaboraí - Foto: Divulgação

Salários pagos antecipadamente e reajuste de 25% anunciado pelo prefeito Delaroli celebram o Dia do Servidor Público em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 29/10/2026 09:32

Em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado nesta quarta-feira (28), o prefeito de Itaboraí Marcelo Delaroli , anunciou duas medidas voltadas aos profissionais que atuam diariamente no município: O pagamento antecipado dos servidores municipais e o encaminhamento à Câmara Municipal de uma proposta de reajuste de 25% no salário-base dos 3.935 servidores efetivos. O anúncio foi feito pelo prefeito em suas redes sociais.

A antecipação do pagamento é uma forma de marcar a data e reconhecer a contribuição dos servidores para o funcionamento dos serviços públicos e o atendimento à população. Já a proposta de reajuste salarial prevê que o aumento comece a valer em novembro, condicionado à tramitação e à aprovação da medida pelo Legislativo municipal.

O reajuste proposto contempla os servidores efetivos de diferentes áreas da administração municipal, incluindo os professores da rede pública de ensino. Também estão incluídos os aposentados que possuem direito à paridade, conforme os critérios aplicáveis.

O prefeito Marcelo Delaroli destacou a importância dos servidores para o desenvolvimento da cidade e ressaltou que a valorização dos profissionais faz parte dos compromissos da gestão. Ao recordar o início do governo, em 2021, ele mencionou as dificuldades financeiras encontradas pelo município, os salários atrasados e os desafios enfrentados pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Itaboraí (Itaprevi).

“Sou filho de dois servidores públicos e cresci aprendendo a respeitar quem acorda cedo e dedica sua vida a cuidar das pessoas. No Dia do Servidor Público, quero agradecer a cada profissional que contribui para o funcionamento da nossa cidade. O pagamento antecipado é uma forma de celebrar essa data, e o reajuste de 25% representa um passo importante na valorização dos nossos servidores. Nosso compromisso é continuar trabalhando para recuperar as perdas salariais até o final de 2027”, afirmou Marcelo Delaroli.

O chefe do Executivo também reforçou que o trabalho dos servidores vai além das atividades administrativas, sendo fundamental para a execução das políticas públicas e a melhoria dos serviços oferecidos à população.