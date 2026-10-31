Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em golpes contra idosos; quatro são presos em Itaboraí - Foto; Reprodução Programa do MEDINA

Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em golpes contra idosos; quatro são presos em ItaboraíFoto; Reprodução Programa do MEDINA

Publicado 31/10/2026 10:50

Uma operação da Polícia Civil desarticulou uma quadrilha suspeita de aplicar golpes contra pessoas idosas em Itaboraí e municípios vizinhos. Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, (29), durante a Operação Via Fraudis, deflagrada por agentes da 71ª DP (Centro de Itaboraí)

De acordo com informações, a ação teve como objetivo cumprir quatro mandados de prisão preventiva expedidos pela 2ª Vara Criminal do município.

Os investigados são suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em fraudes envolvendo supostos cadastros para obtenção de benefícios assistenciais e fornecimento de medicamentos.

Uma das vítimas teve um prejuízo estimado em aproximadamente R$ 72 mil. Outras pessoas idosas também teriam sido prejudicadas na cidade de Itaboraí e em cidades ao entorno.

Ainda segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de segurança de agências bancárias registraram um dos investigados abordando uma idosa, enquanto outro foi identificado realizando saques de valores relacionados ao esquema.

As investigações também apontaram o uso de contas bancárias e chaves PIX de duas integrantes do grupo para movimentar os valores obtidos com as fraudes.

Durante a operação, um dos suspeitos foi localizado no Condomínio Vivenda Nova Aldeia, no bairro Aldeia da Prata.

Os outros três foram encontrados no bairro Lagoinha, em São Gonçalo. Todos foram conduzidos à delegacia.

A Operação Via Fraudis foi coordenada pela 71ª DP, sob responsabilidade da delegada Norma Passos Lacerda e continua investigando demais suspeitos que podem fazer parte do esquema.

A população pode contribuir com informações por meio do telefone da 71ª DP: (21) 98596-7171.