Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em golpes contra idosos; quatro são presos em ItaboraíFoto; Reprodução Programa do MEDINA
Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em golpes contra idosos
Quatro suspeitos foram presos em Itaboraí, eles estavam sendo investigados por fraudes com falsos cadastros de benefícios, o prejuízo de uma das vitimas chegou a R$ 72 mil reais
Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em golpes contra idosos
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Marcelo Delaroli propõe reajuste salarial de 25% a servidores de Itaboraí
Além disso, o pagamento dos servidores municipais foi antecipado, no Dia do Servidor Público, o prefeito ainda agradeceu o empenho de todos eles na transformação da cidade nos últimos anos
Ronda musical leva música a alunos de escola municipal de Itaboraí
Apresentação na Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos proporcionou uma tarde de cultura, entretenimento e contato com a música para as crianças
Itaboraí realiza primeiro Festival de Futsal
Evento faz parte do Projeto Itaboraí + Esportes e reuniu crianças e adolescentes em um dia de integração, diversão e incentivo a interação esportiva
Obras de pavimentação avançam no Retiro São Joaquim, em Itaboraí
Com a etapa de drenagem concluída, intervenções contemplam 17 ruas do bairro e são realizadas pela Prefeitura, por meio da SEMOB, em convênio com o Governo do Estado do Rio de Janeiro
Itaboraí promove ação de conscientização sobre saúde bucal
A atividade aconteceu no posto de saúde Professor Milton Rodrigues, no Centro do município e integra a Semana da Saúde Bucal
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