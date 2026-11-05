Itaboraí celebra o Dia Nacional da Cultura com programação gratuita na CCHAT - Foto: Divulgação

Itaboraí celebra o Dia Nacional da Cultura com programação gratuita na CCHATFoto: Divulgação

Publicado 05/11/2026 09:04

Itaboraí preparou uma programação especial para celebrar o Dia Nacional da Cultura, com atividades gratuitas que destacam a diversidade artística e os talentos do município. A iniciativa, promovida pela Prefeitura, acontece nesta quinta-feira (05/11), a partir das 15h, no Espaço de Integração da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) , no Centro da cidade.

A celebração busca ampliar o acesso da população às manifestações culturais, valorizar os artistas locais e estimular a convivência e a troca de experiências entre diferentes gerações. Durante a tarde, os visitantes poderão prestigiar apresentações de capoeira, poesia, dança circular terapêutica, dança do ventre e literatura de cordel.

O evento também dará visibilidade ao trabalho desenvolvido nas oficinas da Casa de Cultura, com a participação de alunos e artistas convidados. A proposta é reforçar a importância dos espaços culturais como ambientes de aprendizado, integração social e preservação da identidade cultural de Itaboraí.

A programação será encerrada com música ao vivo. Das 18h30 às 21h, o grupo Seresta Amigos Para Sempre se apresenta com um repertório especial, proporcionando ao público um momento de confraternização e celebração por meio da música.

Confira os horários das atrações:

* 15h às 16h: Aula de capoeira com alunos da CCHAT;

* 16h30 às 16h45: Apresentação de poesia com Cleidiane Montel;

* 16h45 às 17h: Dança circular com a terapeuta Yasodara, do Circuito Terapêutico Alma Viva;

* 17h às 17h15: Poesia com Evandro Lessa;

* 17h15 às 17h30: Apresentação de dança com alunos da oficina de Teatro da CCHAT;

* 17h30 às 17h45: Literatura de cordel com Zé Salvador;

* 17h45 às 18h: Poesia com JC Gomes;

* 18h às 18h15: Poesia com Valéria Souza;

* 18h15 às 18h30: Dança do ventre com Nawar Najya;

* 18h30 às 21h: Apresentação musical do grupo Seresta Amigos Para Sempre.