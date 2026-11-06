Encontro para para compartilhar conhecimentos sobre o uso seguro de plantas medicinais e práticas integrativas em saúde - Foto: Divulgação

Encontro para para compartilhar conhecimentos sobre o uso seguro de plantas medicinais e práticas integrativas em saúdeFoto: Divulgação

Publicado 06/11/2026 11:34

A Prefeitura de Itaboraí, por meio das secretarias municipais de Agricultura e Saúde , participou, na manhã desta quarta-feira (04/11), de uma Oficina de Plantas Medicinais, realizada no Horto Municipal, em Caluge. A iniciativa foi promovida em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense (Conleste), por meio do projeto Saúde Verde, e contou com a participação de profissionais da Atenção Primária à Saúde que integram as equipes E-Multi do município.

Ministrada pelo biólogo e botânico Marcelo Neto Galvão, curador do Herbário Coleção Botânica de Plantas Medicinais da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), a oficina abordou a importância da identificação correta das espécies vegetais, o trabalho desenvolvido pelos botânicos e a função dos herbários e das coleções biológicas. Os participantes também tiveram a oportunidade de conhecer, na prática, as etapas de coleta, identificação e armazenamento de materiais vegetais.

A iniciativa integra as ações do projeto Saúde Verde, desenvolvido pelo Conleste com foco na valorização das plantas medicinais e na aproximação entre as áreas de saúde e agricultura. Em Itaboraí, a Secretaria Municipal de Saúde pretende ampliar o projeto de hortas medicinais nas unidades da rede municipal. Atualmente, a experiência está implantada na unidade de saúde de Santo Expedito. A proposta é levar a iniciativa a outros equipamentos, aproximando a população das práticas integrativas e complementares em saúde.

Como parte da parceria, a Fiocruz realizará a doação de mudas para contribuir com a expansão das hortas medicinais no município.

O secretário municipal de Agricultura, Abílio Pereira, destacou a importância de fortalecer o Horto Municipal como espaço de desenvolvimento de iniciativas que integrem conhecimento, sustentabilidade e serviços públicos.

“Queremos que o Horto Municipal seja um espaço de referência e um projeto-piloto para iniciativas que possam gerar benefícios para a população. A integração entre as secretarias e as instituições parceiras é fundamental para desenvolver ações como essa, que aproximam a agricultura da saúde e ampliam as possibilidades de utilização desse espaço”, afirmou o secretário.

A diretora-geral do Conleste, Marina Esteves, ressaltou que o sucesso do projeto depende da atuação conjunta entre as áreas de saúde e agricultura, além do fortalecimento da produção de mudas e da formação de parcerias.

“O Saúde Verde busca construir maior integração entre as secretarias municipais de Saúde e Agricultura, fortalecendo parcerias, ampliando a produção de mudas e criando condições para que as plantas medicinais cheguem à população por meio das políticas públicas”, destacou.

Durante a oficina, o palestrante Marcelo Neto Galvão explicou que a identificação botânica é uma etapa fundamental para garantir a segurança no uso das plantas medicinais.

“É importante saber exatamente com qual espécie estamos trabalhando. A identificação botânica funciona como uma carteira de identidade da planta e permite confirmar se aquela é realmente a espécie desejada, evitando o uso equivocado de plantas que podem ser tóxicas. Esse conhecimento também oferece segurança para agricultores, profissionais de saúde e pesquisadores, contribuindo para o uso adequado das plantas medicinais”, explicou o palestrante.

A responsável técnica da linha de cuidados de sobrepeso e obesidade, Mylena Araújo, destacou a importância de aproximar o conhecimento sobre plantas medicinais dos profissionais que atuam diretamente com a população, ampliando as possibilidades de cuidado e promoção da saúde.

“Essa oficina é uma oportunidade de capacitar nossos profissionais e mostrar que o cuidado em saúde também pode envolver práticas integrativas e complementares. Queremos fortalecer esse conhecimento na rede municipal, para que as equipes possam orientar a população com responsabilidade e segurança sobre o uso das plantas medicinais. A ampliação das hortas nas unidades de saúde é um passo importante nesse processo, aproximando a comunidade dessas práticas e incentivando hábitos de cuidado e bem-estar”, ressaltou.