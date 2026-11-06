Material ilícito apreendido com os suspeitos - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Material ilícito apreendido com os suspeitosFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 06/11/2026 17:40

Dois homens foram presos em flagrante por suspeita de tráfico de drogas durante uma operação realizada por policiais civis da 71ª Delegacia de Polícia (DP) , na comunidade do Rato Molhado, localizada no bairro Ampliação, o caso aconteceu nesta sexta-feira (06). A ação aconteceu após os agentes receberem uma denúncia sobre a comercialização de entorpecentes na Rua Afonso Viegas Garcia.

A diligência foi coordenada pela delegada Norma Passos Lacerda. Ao chegarem ao endereço indicado, os policiais visualizaram três indivíduos que, segundo as informações da ocorrência, estariam comercializando drogas. Com a aproximação da equipe, um dos suspeitos conseguiu fugir, enquanto os outros dois foram abordados.

Durante a revista pessoal, os agentes encontraram com Lucas Wanderson da Silva Oliveira 290 pinos contendo pó branco, R$ 85 em espécie e um aparelho celular da marca Motorola.

Já com Marcos Eduardo Conceição Pinto foram apreendidos 100 pedras de material amarelado, 35 pinos com pó branco, 50 invólucros contendo erva seca, uma balança de precisão, um aparelho celular iPhone e R$ 114 em dinheiro.

Após a abordagem, os dois homens foram encaminhados, juntamente com todo o material apreendido, para a sede da 71ª DP, onde foram realizados os procedimentos de investigação e formalização da ocorrência.

De acordo com a Polícia Civil, durante a apuração, ambos admitiram que trabalhavam na atividade de tráfico de drogas naquela localidade. Lucas declarou que exercia a função havia aproximadamente uma semana, enquanto Marcos informou que estava envolvido na atividade havia cerca de duas semanas.

Ainda segundo os relatos apresentados à polícia, os dois recebiam R$ 100 por semana pelo trabalho relacionado à comercialização dos entorpecentes.

A ocorrência foi registrada sob o número 071-09087/2026. Após a análise dos fatos, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois envolvidos pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Além das prisões, a ação resultou na apreensão de centenas de unidades de substâncias entorpecentes, dinheiro em espécie, dois aparelhos celulares e uma balança de precisão, materiais que, segundo a investigação, estariam relacionados à atividade criminosa.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas e destaca que denúncias podem contribuir para o trabalho das forças de segurança.

Denúncias: (21) 98596-7171.