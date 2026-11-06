Material ilícito apreendido com os suspeitosFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil
Polícia Civil prende dois homens por tráfico em Itaboraí
Suspeitos foram detidos na comunidade Rato Molhado com drogas, dinheiro e equipamentos usados no comércio de entorpecentes
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Itaboraí recebe oficina de plantas medicinais e planeja ampliar hortas nas unidades de saúde
Atividade realizada no Horto Municipal reuniu profissionais da Atenção Primária para compartilhar conhecimentos sobre o uso seguro de plantas medicinais na saúde
Itaboraí promove tarde cultural gratuita em homenagem à arte
Evento na Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres reúne apresentações de dança, capoeira, poesia, cordel e música nesta quinta-feira (5)
Polícia Civil desarticula quadrilha especializada em golpes contra idosos
Quatro suspeitos foram presos em Itaboraí, eles estavam sendo investigados por fraudes com falsos cadastros de benefícios, o prejuízo de uma das vitimas chegou a R$ 72 mil reais
Marcelo Delaroli propõe reajuste salarial de 25% a servidores de Itaboraí
Além disso, o pagamento dos servidores municipais foi antecipado, no Dia do Servidor Público, o prefeito ainda agradeceu o empenho de todos eles na transformação da cidade nos últimos anos
Ronda musical leva música a alunos de escola municipal de Itaboraí
Apresentação na Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos proporcionou uma tarde de cultura, entretenimento e contato com a música para as crianças
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