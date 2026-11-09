Igreja desaba durante temporal em Itaboraí no dia da festa de 29 anos - Foto: Reprodução TV MAIS Brasil

Igreja desaba durante temporal em Itaboraí no dia da festa de 29 anosFoto: Reprodução TV MAIS Brasil

Publicado 09/11/2026 09:16

A força de um temporal que atingiu Itaboraí na tarde de sábado (7), provocou grandes estragos na estrutura da Igreja Metodista Wesleyana, que se preparava para comemorar 29 anos de atividades. A intensidade dos ventos causou o desabamento de paredes e de parte da cobertura do imóvel, deixando um cenário de destruição e prejuízos materiais. Apesar da gravidade da ocorrência, não houve registro de feridos.

A igreja fica na Rua Amazonas, no loteamento Jardins Porto das Caixas. Com o impacto da ventania, partes da construção vieram abaixo e atingiram diversos objetos que estavam no interior do templo, entre eles cadeiras, instrumentos musicais e aparelhos utilizados durante as celebrações religiosas.

Imagens mostram dimensão dos prejuízos

Fotografias e vídeos divulgados nas redes sociais evidenciaram a extensão dos danos provocados pela tempestade. Os registros mostram pedaços de paredes e da cobertura espalhados pelo chão, além de móveis e equipamentos de som atingidos pelos destroços.

O pastor Gelmires Santana esteve na igreja depois da passagem do temporal e compartilhou imagens da situação encontrada. Abalado com a destruição de um espaço construído ao longo de anos com a participação da comunidade, o religioso lamentou as perdas, mas também demonstrou confiança na possibilidade de reconstrução do templo.

Até o momento, os responsáveis pela congregação não divulgaram uma avaliação financeira dos prejuízos nem estabeleceram uma previsão para a retomada dos cultos no local.

Defesa Civil verifica condições da construção

A ocorrência mobilizou a Defesa Civil de Itaboraí, que foi acionada para acompanhar a situação e avaliar os riscos relacionados aos danos estruturais. Conforme informações da Prefeitura, ninguém ficou ferido durante o episódio.

Antes de qualquer possibilidade de utilização do imóvel, será necessária uma análise técnica para verificar a segurança da edificação. Isso porque construções atingidas por ventos intensos podem apresentar comprometimentos em áreas que não ficam aparentes logo após o desabamento.

A recomendação é que moradores e frequentadores não entrem em imóveis danificados até que profissionais habilitados realizem as inspeções necessárias e confirmem que não existem riscos.

Temporal também comprometeu vias e serviços

Os efeitos da tempestade não ficaram restritos à igreja. Em outro ponto do município, um trecho da Avenida 22 de Maio, nas proximidades do bairro Itaúna, apresentou afundamento do pavimento, levando à interdição da área.

O bloqueio foi necessário para impedir a passagem de veículos e pedestres pelo trecho comprometido, evitando possíveis acidentes.

O temporal também provocou a queda de árvores e postes de energia em diferentes regiões da cidade. Os incidentes interferiram na circulação de veículos e dificultaram o deslocamento em algumas localidades.

Diante das ocorrências, o prefeito Marcelo Delaroli orientou a população a evitar deslocamentos que não fossem indispensáveis pela região central enquanto as equipes municipais trabalhavam para atender às solicitações e reduzir os riscos.

Equipes municipais atuam nas áreas afetadas

Depois da tempestade, a Prefeitura de Itaboraí mobilizou equipes para realizar a retirada de árvores, desobstruir ruas e verificar as condições de estruturas atingidas. Os trabalhos também envolvem o acompanhamento de áreas vulneráveis e a identificação de possíveis situações de perigo.

A administração municipal reforçou o alerta para que a população respeite os bloqueios estabelecidos e mantenha distância de postes danificados ou inclinados, fios elétricos caídos e imóveis que apresentem comprometimento estrutural.

A orientação também vale para locais onde o fornecimento de energia tenha sido interrompido, já que cabos e equipamentos danificados podem continuar oferecendo riscos de acidentes.

Até domingo (8), ainda não havia sido apresentado um levantamento completo dos prejuízos materiais causados pelo temporal em diferentes pontos de Itaboraí.

Congregação terá que buscar caminhos para reconstrução

A destruição do templo representa um momento difícil para os integrantes da Igreja Metodista Wesleyana, que tinham a expectativa de celebrar quase três décadas de história e atividades religiosas.

Além dos danos na edificação, a tempestade comprometeu móveis, instrumentos musicais e equipamentos utilizados regularmente nos cultos, ampliando as perdas da comunidade.

A recuperação do espaço dependerá inicialmente da conclusão das avaliações técnicas, que deverão indicar quais intervenções serão necessárias para garantir a segurança e viabilizar a reconstrução.

O episódio transformou os preparativos para uma data comemorativa em um momento de apreensão para os fiéis, que agora enfrentam o desafio de reorganizar as atividades e trabalhar pela recuperação de um templo que faz parte da trajetória da comunidade há 29 anos.