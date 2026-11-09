Itaboraí recebe premiação nacional por prática pedagógica no Projeto Coral Vivo - Foto: Divulgação SECOM da Prefeitura de Itaboraí

Itaboraí recebe premiação nacional por prática pedagógica no Projeto Coral VivoFoto: Divulgação SECOM da Prefeitura de Itaboraí

Publicado 09/11/2026 14:46

A educação pública de Itaboraí conquistou reconhecimento em âmbito nacional com a premiação de uma iniciativa pedagógica desenvolvida na rede municipal de ensino. O trabalho, realizado pela professora Ana Luísa de Oliveira Almeida Magalhães, da Escola Municipalizada de Tempo Integral (E.Mz. TI.) Joaquim Pedro de Andrade – CIEP 452, foi selecionado entre as 25 melhores práticas do país no Edital de Boas Práticas do Projeto Coral Vivo, iniciativa que integra o Programa Literatura Atlântica.

A entrega da premiação aconteceu nos dias 6 e 7 de novembro, durante um encontro realizado no Museu Casa Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. O evento reuniu educadores e representantes de diferentes regiões brasileiras para apresentar e compartilhar experiências que aproximam a literatura do ensino, da educação ambiental e da Cultura Oceânica, promovendo novas possibilidades de aprendizagem dentro e fora das salas de aula.

A conquista representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos profissionais da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), além de destacar a capacidade da rede municipal de elaborar propostas educativas que relacionam diferentes áreas do conhecimento e incentivam a participação dos estudantes em questões relevantes para a sociedade.

Para o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, a premiação valoriza o empenho dos profissionais e demonstra a importância de estimular projetos que contribuam para ampliar os horizontes educacionais dos alunos.

“Essa premiação representa o reconhecimento do trabalho e da dedicação dos profissionais da nossa rede municipal de ensino. É uma conquista que reforça a importância de incentivar iniciativas que integram diferentes áreas do conhecimento e ampliam as possibilidades de aprendizagem dos estudantes”, afirmou o secretário.

Desenvolvida em Itaboraí, a prática pedagógica utiliza a literatura como instrumento de sensibilização e conscientização sobre a preservação do meio ambiente. Por meio de atividades educativas, a professora busca aproximar as crianças de temas relacionados à natureza, despertando o interesse pela conservação dos recursos naturais e pela proteção dos oceanos.

A proposta tem como base textos poéticos das escritoras Roseana Murray e Bia Hetzel, autoras que fazem parte da coleção Literatura Atlântica. A partir das obras, são trabalhadas reflexões que permitem aos estudantes estabelecer conexões entre a leitura, a realidade ambiental e a necessidade de desenvolver atitudes responsáveis em relação ao planeta.

Além de incentivar o hábito da leitura e o contato com a produção literária, a iniciativa procura utilizar a educação como ferramenta para a formação cidadã, estimulando valores como respeito, responsabilidade e cuidado com o meio ambiente.

A professora Ana Luísa de Oliveira destacou a dedicação colocada no desenvolvimento das atividades e ressaltou que o principal objetivo sempre foi proporcionar experiências capazes de contribuir para a formação social dos alunos, além de incentivar desde a infância a consciência ambiental.

“Busco sempre proporcionar experiências que contribuam para o desenvolvimento social dos meus alunos, e despertar nas crianças o cuidado com o meio ambiente. Receber esse reconhecimento é muito gratificante, eu realmente não esperava fazer parte dessa premiação”, afirmou a professora.

O resultado também reforça a importância da parceria estabelecida, em 2023, entre o Projeto Coral Vivo e a Secretaria Municipal de Educação de Itaboraí. A cooperação possibilitou que exemplares da coleção Literatura Atlântica chegassem às unidades escolares da rede municipal, criando oportunidades para que os professores desenvolvessem atividades pedagógicas interdisciplinares.

A distribuição dos livros contribuiu para ampliar o acesso dos estudantes às obras literárias e incentivar propostas que relacionam leitura, conhecimento e conscientização ambiental. A partir dessa iniciativa, os educadores passaram a contar com mais recursos para trabalhar conteúdos de maneira integrada, aproximando a literatura de temas fundamentais para a formação das novas gerações.

A premiação contou ainda com a participação da professora Heloísa de Souza, integrante da Coordenação de Sala de Leitura e Espaço de Leitura e Pesquisa da SEMED. Sua presença também reforçou a relevância do trabalho realizado pela rede municipal e o compromisso dos profissionais com o desenvolvimento de práticas educativas que valorizam a leitura e a construção do conhecimento.

Com a seleção entre as 25 melhores experiências pedagógicas do Brasil, Itaboraí passa a ter uma iniciativa de sua rede pública reconhecida nacionalmente, evidenciando o potencial dos projetos desenvolvidos nas escolas municipais e a importância de investir em ações que unem educação, literatura e preservação ambiental.