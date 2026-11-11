Delaroli trabalha por maior proteção de idosos e menores de idade - Foto: Cristiano Masruha

Delaroli trabalha por maior proteção de idosos e menores de idade Foto: Cristiano Masruha

Publicado 11/11/2026 13:13

O deputado estadual Guilherme Delaroli (PL) , vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), conquistou mais um avanço importante em sua atuação parlamentar em defesa da população. Nesta terça-feira (11), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa aprovou o Projeto de Lei 7.256/26, de autoria do parlamentar, que amplia a utilização de sinais não verbais de pedido de socorro e estende esse importante mecanismo de proteção também a idosos, crianças e adolescentes.

A iniciativa demonstra a preocupação de Guilherme Delaroli com o fortalecimento das políticas públicas de prevenção, conscientização e proteção às pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto institui o Programa Estadual de Conscientização e Divulgação de Sinais Não Verbais Reconhecidos como Pedido de Socorro, com caráter educativo e preventivo, buscando ampliar o conhecimento da sociedade sobre gestos que podem representar um pedido silencioso de ajuda em situações de perigo.

Durante a reunião da CCJ, os parlamentares decidiram incorporar a proposta à Lei Estadual 9.201/21, responsável pela criação do Programa de Cooperação e do Código “Sinal Vermelho” no estado do Rio de Janeiro. A legislação já estabelece mecanismos para que mulheres vítimas de violência, especialmente doméstica e familiar, possam pedir ajuda de maneira discreta e segura.

Com a alteração proposta por Delaroli, essa ferramenta de proteção ganha um alcance ainda maior, passando a contemplar também idosos, crianças e adolescentes. A ampliação representa um passo relevante para tornar os mecanismos de identificação de situações de violência e vulnerabilidade mais abrangentes, permitindo que diferentes grupos da população tenham acesso a formas discretas de solicitar auxílio.

Entre os gestos previstos na proposta está o conhecido “Sinal de Socorro”, reconhecido internacionalmente. O movimento é realizado com a palma da mão aberta e voltada para frente, o polegar dobrado em direção à palma e os demais dedos fechados sobre ele. Por meio desse gesto, uma pessoa pode comunicar que está em perigo e precisa de ajuda sem necessariamente chamar a atenção de quem representa uma ameaça.

Ao comentar a aprovação, o deputado Guilherme Delaroli destacou a importância de ampliar o conhecimento sobre esses sinais e fortalecer uma rede de proteção capaz de alcançar quem mais precisa de apoio.

“Ao estender o uso dos sinais não verbais de socorro a idosos, crianças e adolescentes, estamos fortalecendo uma rede de prevenção e conscientização que pode fazer a diferença na identificação de situações de risco e no salvamento de vidas. É fundamental que a sociedade conheça esses gestos e saiba reconhecê-los para agir rapidamente e oferecer ajuda a quem precisa”, ressaltou o vice-presidente da Alerj.

A proposta reforça o compromisso do parlamentar com iniciativas que buscam transformar a conscientização em instrumentos concretos de proteção social. Ao ampliar o alcance de uma legislação já existente, Delaroli aposta na informação e no conhecimento como ferramentas fundamentais para prevenir a violência, identificar situações de perigo e facilitar o atendimento às vítimas.

Com o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei 7.256/26 avançou mais uma etapa em sua tramitação na Assembleia Legislativa. Agora, a proposta será encaminhada para apreciação dos deputados estaduais em plenário, onde poderá receber a votação definitiva no âmbito do Legislativo fluminense.