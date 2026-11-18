Homem preso, a investigação apura abuso sexual contra adolescente que teria começado quando a vítima tinha apenas seis anos de idade - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Homem preso, a investigação apura abuso sexual contra adolescente que teria começado quando a vítima tinha apenas seis anos de idadeFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 18/11/2026 19:00





A prisão foi realizada por agentes da 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro, Sao Gonçalo), após um trabalho de investigação que levou à localização do suspeito e ao cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São Gonçalo.



Investigação começou após mãe descobrir conversas no celular



De acordo com as informações da Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento das autoridades no dia 3 de novembro de 2026. Na ocasião, a mãe do adolescente, ao verificar o telefone celular do filho, encontrou conversas de conteúdo sexual mantidas entre o menor e João Lucas, que atualmente tem 27 anos.



A descoberta levou a comunicante a procurar as autoridades e apresentar elementos que poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Entre os materiais entregues à Polícia Civil estavam registros das conversas encontradas no aparelho celular e um arquivo de vídeo mencionado durante o diálogo entre os envolvidos.



O conteúdo das mensagens passou a integrar o conjunto de informações analisadas pelos investigadores, que deram início às diligências para apurar as circunstâncias do possível crime.



Vídeo teria registrado abuso ocorrido há aproximadamente oito anos



Um dos pontos considerados relevantes para a investigação foi a referência feita pelo suspeito a um vídeo que, segundo o relato policial, teria sido apresentado como uma recordação de um encontro anterior.



Durante as conversas com o adolescente, João Lucas teria afirmado possuir o registro audiovisual e, posteriormente, encaminhado o arquivo ao menor.



Conforme as informações fornecidas pela mãe da vítima, o vídeo mostraria um ato sexual praticado aproximadamente oito anos antes, período em que o adolescente tinha apenas seis anos de idade.



A gravidade do conteúdo relatado e a idade da vítima na época dos acontecimentos passaram a ser elementos centrais da apuração. A comunicante entregou à Polícia Civil tanto os registros das conversas quanto a mídia mencionada, permitindo que os investigadores tivessem acesso ao material relacionado à denúncia.



Suspeito foi localizado nas primeiras horas da manhã



Com o avanço das investigações e após a autorização judicial para a prisão, policiais civis da 75ª DP realizaram diligências para localizar o investigado.



A captura aconteceu por volta das 5h45 do dia 17 de novembro, na Rua Cantanilha Maurício da Rocha, no bairro Retiro São Joaquim, em Itaboraí. A ação foi conduzida por agentes da unidade policial, sob a coordenação do delegado titular, Gabriel Poiava.



O cumprimento do mandado de prisão representou mais uma etapa da investigação, que busca esclarecer os fatos relacionados à denúncia de violência sexual contra o adolescente.



Preso foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça



Após ser localizado e capturado, João Lucas Oliveira do Nascimento foi conduzido à sede da 75ª Delegacia de Polícia, em Rio do Ouro, onde foram realizados os procedimentos legais referentes ao cumprimento da ordem judicial.



Segundo a Polícia Civil, o homem permaneceu à disposição da Justiça.



O caso é investigado com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável. A apuração reúne os relatos apresentados pela mãe do adolescente, as conversas encontradas no telefone celular e o material audiovisual entregue às autoridades policiais.



A Polícia Civil destacou que a prisão foi resultado do trabalho investigativo desenvolvido pelos agentes da unidade, reforçando a importância das denúncias e da apresentação de informações que possam auxiliar na identificação de responsáveis por crimes dessa natureza. Um homem foi preso por agentes da Polícia Civil, no bairro de São Joaquim, por estupro de vulnerável , a investigação apura abuso sexual contra um adolescente que teria começado quando a vítima tinha apenas seis anos de idade. O suspeito, identificado como João Lucas Oliveira do Nascimento, de 27 anos, foi preso na manhã desta terça-feira (17), durante uma operação ds agentes da Polícia Civil. A investigação apura um caso de violência sexual contra um adolescente de 14 anos, envolvendo fatos que teriam ocorrido quando a vítima ainda era criança, aos seis anos de idade.A prisão foi realizada por agentes da 75ª Delegacia de Polícia (Rio do Ouro, Sao Gonçalo), após um trabalho de investigação que levou à localização do suspeito e ao cumprimento de um mandado de prisão expedido pelo Juízo de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São Gonçalo.De acordo com as informações da Polícia Civil, o caso chegou ao conhecimento das autoridades no dia 3 de novembro de 2026. Na ocasião, a mãe do adolescente, ao verificar o telefone celular do filho, encontrou conversas de conteúdo sexual mantidas entre o menor e João Lucas, que atualmente tem 27 anos.A descoberta levou a comunicante a procurar as autoridades e apresentar elementos que poderiam contribuir para o esclarecimento dos fatos. Entre os materiais entregues à Polícia Civil estavam registros das conversas encontradas no aparelho celular e um arquivo de vídeo mencionado durante o diálogo entre os envolvidos.O conteúdo das mensagens passou a integrar o conjunto de informações analisadas pelos investigadores, que deram início às diligências para apurar as circunstâncias do possível crime.Um dos pontos considerados relevantes para a investigação foi a referência feita pelo suspeito a um vídeo que, segundo o relato policial, teria sido apresentado como uma recordação de um encontro anterior.Durante as conversas com o adolescente, João Lucas teria afirmado possuir o registro audiovisual e, posteriormente, encaminhado o arquivo ao menor.Conforme as informações fornecidas pela mãe da vítima, o vídeo mostraria um ato sexual praticado aproximadamente oito anos antes, período em que o adolescente tinha apenas seis anos de idade.A gravidade do conteúdo relatado e a idade da vítima na época dos acontecimentos passaram a ser elementos centrais da apuração. A comunicante entregou à Polícia Civil tanto os registros das conversas quanto a mídia mencionada, permitindo que os investigadores tivessem acesso ao material relacionado à denúncia.Com o avanço das investigações e após a autorização judicial para a prisão, policiais civis da 75ª DP realizaram diligências para localizar o investigado.A captura aconteceu por volta das 5h45 do dia 17 de novembro, na Rua Cantanilha Maurício da Rocha, no bairro Retiro São Joaquim, em Itaboraí. A ação foi conduzida por agentes da unidade policial, sob a coordenação do delegado titular, Gabriel Poiava.O cumprimento do mandado de prisão representou mais uma etapa da investigação, que busca esclarecer os fatos relacionados à denúncia de violência sexual contra o adolescente.Após ser localizado e capturado, João Lucas Oliveira do Nascimento foi conduzido à sede da 75ª Delegacia de Polícia, em Rio do Ouro, onde foram realizados os procedimentos legais referentes ao cumprimento da ordem judicial.O caso é investigado com base no artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável. A apuração reúne os relatos apresentados pela mãe do adolescente, as conversas encontradas no telefone celular e o material audiovisual entregue às autoridades policiais.A Polícia Civil destacou que a prisão foi resultado do trabalho investigativo desenvolvido pelos agentes da unidade, reforçando a importância das denúncias e da apresentação de informações que possam auxiliar na identificação de responsáveis por crimes dessa natureza.

Nossa reportagem tentou entrar em contato com o acusado, e com a defesa do acusado, via telefone e não conseguimos sucesso.