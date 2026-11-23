Itaboraí capacita servidores para fortalecer o combate à violência contra a mulher - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Itaboraí capacita servidores para fortalecer o combate à violência contra a mulherFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Publicado 23/11/2026 17:32 | Atualizado 23/11/2026 17:32

A Prefeitura de Itaboraí realizou, nesta segunda-feira (23), uma capacitação direcionada aos servidores municipais homens, com o objetivo de ampliar as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. A iniciativa foi organizada pela Subsecretaria Municipal de Políticas da Mulher, em parceria com o Instituto Mapear, instituição especializada em desenvolver metodologias educativas voltadas à conscientização e ao engajamento de homens e meninos na construção de relações respeitosas e sem violência.

A formação faz parte das estratégias do município para ampliar o alcance das políticas públicas de proteção às mulheres, incentivando a participação masculina na identificação, prevenção e desconstrução de comportamentos violentos.

Capacitação aborda responsabilidade masculina

Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a conteúdos relacionados à prevenção da violência de gênero, à responsabilização dos homens por atitudes violentas e à necessidade de transformar comportamentos que contribuem para situações de agressão e desrespeito. A programação também destacou a importância de estimular uma cultura de respeito às mulheres, com participação ativa do público masculino.

A subsecretária municipal de Políticas da Mulher, Joana Lage, afirmou que a expectativa é transformar Itaboraí em uma referência regional nesse tipo de iniciativa, reunindo servidores comprometidos com a construção de uma sociedade mais consciente e segura para mulheres e meninas.

Segundo a subsecretária, o propósito é distribuir o conhecimento adquirido entre as diferentes secretarias municipais, preparando os funcionários para atuarem como multiplicadores das informações. Ela ressaltou que, embora o município já disponha de uma rede de atendimento e proteção, com profissionais capacitados para acolher e orientar vítimas, também é necessário ampliar o diálogo diretamente com os homens, principalmente aqueles que apresentam comportamentos violentos.

Joana Lage destacou ainda que compreender como abordar, orientar e contribuir para a mudança dessas atitudes é fundamental para fortalecer o enfrentamento à violência no município.

Escolas municipais também receberão ações educativas

Outra frente prevista pela iniciativa é a realização de atividades de conscientização nas unidades escolares. A proposta é envolver servidores de diferentes secretarias em ações direcionadas especialmente aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

As atividades deverão utilizar histórias e recursos pedagógicos apropriados à idade das crianças, trabalhando temas como respeito às meninas, prevenção de agressões, combate ao bullying e desenvolvimento de relacionamentos saudáveis.

A intenção é que os profissionais capacitados participem dessas ações de acordo com suas respectivas áreas de atuação, permitindo que o trabalho preventivo alcance mais escolas e aconteça de maneira integrada entre os setores da administração municipal.

Instituto Mapear atua na reeducação de homens

O Instituto Mapear desenvolve projetos voltados à prevenção da violência contra mulheres e meninas, estimulando o envolvimento de homens e meninos como participantes das transformações sociais. Entre suas atividades estão a capacitação de profissionais, a organização de grupos reflexivos e a aplicação de metodologias educativas para desconstruir padrões de masculinidade associados à violência.

No estado do Rio de Janeiro, a instituição também mantém parceria com o Governo Estadual, por meio das secretarias da Mulher e de Administração Penitenciária. O trabalho envolve iniciativas de reeducação e ressocialização de homens autores de violência doméstica, com atividades reflexivas destinadas à responsabilização e à prevenção de novos episódios de agressão.

Com a formação, Itaboraí pretende ampliar sua rede de prevenção, fortalecer a atuação conjunta das secretarias e incentivar mudanças de comportamento por meio da educação e da conscientização, levando o debate sobre respeito e igualdade também às novas gerações.