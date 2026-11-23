A Prefeitura de Itaboraí realizou, nesta segunda-feira (23), uma capacitação direcionada aos servidores municipais homens, com o objetivo de ampliar as estratégias de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulheres e meninas. A iniciativa foi organizada pela Subsecretaria Municipal de Políticas da Mulher, em parceria com o Instituto Mapear, instituição especializada em desenvolver metodologias educativas voltadas à conscientização e ao engajamento de homens e meninos na construção de relações respeitosas e sem violência.
A formação faz parte das estratégias do município para ampliar o alcance das políticas públicas de proteção às mulheres, incentivando a participação masculina na identificação, prevenção e desconstrução de comportamentos violentos.
Capacitação aborda responsabilidade masculina
Durante o encontro, os participantes tiveram acesso a conteúdos relacionados à prevenção da violência de gênero, à responsabilização dos homens por atitudes violentas e à necessidade de transformar comportamentos que contribuem para situações de agressão e desrespeito. A programação também destacou a importância de estimular uma cultura de respeito às mulheres, com participação ativa do público masculino.
A subsecretária municipal de Políticas da Mulher, Joana Lage, afirmou que a expectativa é transformar Itaboraí em uma referência regional nesse tipo de iniciativa, reunindo servidores comprometidos com a construção de uma sociedade mais consciente e segura para mulheres e meninas.
Segundo a subsecretária, o propósito é distribuir o conhecimento adquirido entre as diferentes secretarias municipais, preparando os funcionários para atuarem como multiplicadores das informações. Ela ressaltou que, embora o município já disponha de uma rede de atendimento e proteção, com profissionais capacitados para acolher e orientar vítimas, também é necessário ampliar o diálogo diretamente com os homens, principalmente aqueles que apresentam comportamentos violentos.
Joana Lage destacou ainda que compreender como abordar, orientar e contribuir para a mudança dessas atitudes é fundamental para fortalecer o enfrentamento à violência no município.
Escolas municipais também receberão ações educativas
Outra frente prevista pela iniciativa é a realização de atividades de conscientização nas unidades escolares. A proposta é envolver servidores de diferentes secretarias em ações direcionadas especialmente aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.
As atividades deverão utilizar histórias e recursos pedagógicos apropriados à idade das crianças, trabalhando temas como respeito às meninas, prevenção de agressões, combate ao bullying e desenvolvimento de relacionamentos saudáveis.
A intenção é que os profissionais capacitados participem dessas ações de acordo com suas respectivas áreas de atuação, permitindo que o trabalho preventivo alcance mais escolas e aconteça de maneira integrada entre os setores da administração municipal.
Instituto Mapear atua na reeducação de homens
O Instituto Mapear desenvolve projetos voltados à prevenção da violência contra mulheres e meninas, estimulando o envolvimento de homens e meninos como participantes das transformações sociais. Entre suas atividades estão a capacitação de profissionais, a organização de grupos reflexivos e a aplicação de metodologias educativas para desconstruir padrões de masculinidade associados à violência.
No estado do Rio de Janeiro, a instituição também mantém parceria com o Governo Estadual, por meio das secretarias da Mulher e de Administração Penitenciária. O trabalho envolve iniciativas de reeducação e ressocialização de homens autores de violência doméstica, com atividades reflexivas destinadas à responsabilização e à prevenção de novos episódios de agressão.
Com a formação, Itaboraí pretende ampliar sua rede de prevenção, fortalecer a atuação conjunta das secretarias e incentivar mudanças de comportamento por meio da educação e da conscientização, levando o debate sobre respeito e igualdade também às novas gerações.
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