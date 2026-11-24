Escola Municipal de Artes de Itaboraí oferece oficinas de panetone para incentivar renda extra no Natal - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Escola Municipal de Artes de Itaboraí oferece oficinas de panetone para incentivar renda extra no NatalFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Publicado 24/11/2026 10:35

A Prefeitura de Itaboraí está oferecendo oficinas especiais de produção de panetones com a proposta de qualificar participantes e estimular alternativas de geração de renda durante o período natalino. A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Educação, por meio da Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa, e busca transformar o aprendizado em uma oportunidade de empreendedorismo e fortalecimento da economia familiar.

As atividades começaram na segunda-feira dia 23, continuam nesta terça-feira dia 24 e seguem até quinta-feira dia 25 de novembro, com turmas nos períodos da manhã e da tarde. A programação já reúne aproximadamente 80 inscritos, interessados em aprender técnicas de fabricação de um dos produtos mais tradicionais das comemorações de fim de ano.

Capacitação abre portas para o empreendedorismo

Durante as aulas, as participantes recebem orientações práticas sobre o preparo dos panetones, desde as técnicas de produção até os conhecimentos necessários para aperfeiçoar o trabalho artesanal. A expectativa é que as alunas possam aproveitar o conteúdo apresentado para produzir e comercializar os produtos, especialmente diante do aumento da procura por itens natalinos nesta época do ano.

A Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa é reconhecida como a única instituição pública de artes do Estado do Rio de Janeiro. A realização das oficinas reforça a proposta de oferecer formação e ampliar as possibilidades de desenvolvimento profissional da população.

Outras oficinas valorizam o trabalho artesanal

Além das atividades voltadas à confeitaria, a programação também contou com oficinas de reaproveitamento de materiais e crochê. As aulas foram conduzidas pelas artesãs Ana Glauce Brasil e Cristina Amaduro, representantes da AAERJ, ampliando as possibilidades de aprendizado e incentivando a criatividade e o aproveitamento de materiais.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, ressaltou a importância de iniciativas que aproximam a educação das oportunidades de geração de renda.

Segundo ele, a proposta é oferecer conhecimentos que possam produzir resultados concretos na vida das participantes, incentivando o empreendedorismo e demonstrando como as habilidades desenvolvidas nas atividades escolares podem se transformar em alternativas de sustento.

Professora especializada conduz a capacitação

As oficinas de panetone são ministradas por Maria Alice, professora da unidade, formada em Gastronomia e pós-graduada em Confeitaria. A profissional acompanha as participantes durante as etapas de produção, compartilhando técnicas e experiências para aprimorar as habilidades culinárias.

Com a chegada do Natal, a expectativa é que o conhecimento adquirido seja aproveitado pelas alunas para desenvolver iniciativas próprias, comercializar produtos e conquistar uma renda complementar. A ação também fortalece a autonomia financeira feminina e evidencia o papel da educação na criação de novas oportunidades.