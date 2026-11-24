Escola Municipal de Artes de Itaboraí oferece oficinas de panetone para incentivar renda extra no NatalFoto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí
Itaboraí promove oficinas de panetone para gerar renda no Natal
Atividades gratuitas da Escola Municipal de Artes acontecem até o dia 25 de novembro e já contabiliza cerca de 80 participantes inscritos
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Itaboraí conclui formação voltada à equidade racial nas escolas
Curso promovido pela Secretaria Municipal de Educação incentivou práticas antirracistas, valorização da diversidade e troca de experiências entre profissionais da rede pública
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Proposta de autoria do vice-presidente da Alerj foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça e amplia a proteção a idosos, crianças e adolescentes, fortalecendo prevenção e combate à violência
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