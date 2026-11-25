O reflorestamento abrangerá 20 hectares e também prevê a contratação de moradores da região para atuar na recuperação ambiental do Parque - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura Municipal de Itaboraí

O reflorestamento abrangerá 20 hectares e também prevê a contratação de moradores da região para atuar na recuperação ambiental do ParqueFoto: Divulgação SECOM Prefeitura Municipal de Itaboraí

Publicado 25/11/2026 17:08

Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí, localizado no distrito de São José, em Itaboraí, receberá uma nova etapa de recuperação ambiental, com o plantio de aproximadamente 50 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica. A iniciativa, coordenada pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMAU), prevê a recuperação de cerca de 20 hectares e a utilização de 60 espécies diferentes da vegetação nativa.

A nova fase dará continuidade ao trabalho iniciado há mais de quatro anos, período em que aproximadamente 35 hectares já passaram por intervenções de reflorestamento, com o plantio de mais de 100 mil mudas. A expectativa é ampliar a cobertura vegetal, fortalecer a biodiversidade e garantir melhores condições de preservação para uma das áreas naturais de importância ambiental e científica do município.

Vegetação apresenta resultados positivos

A primeira etapa do projeto foi desenvolvida em parceria com o programa Florestas do Amanhã e já apresenta resultados perceptíveis na paisagem do parque. Árvores de espécies como aroeira, ingá e guapuruvu alcançaram entre quatro e cinco metros de altura, demonstrando a evolução da vegetação implantada ao longo dos últimos anos.

Além da recomposição florestal, o trabalho integra um conjunto de medidas voltadas à proteção da unidade de conservação. Entre os avanços observados estão a redução dos focos de incêndio e dos registros de invasões na área.

A secretária municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Alyne Saldanha, ressaltou que a continuidade da iniciativa representa um avanço na política de recuperação das áreas verdes, destacando também a importância da cooperação entre instituições e da participação dos moradores.

Segundo a secretária, o projeto combina preservação ambiental, desenvolvimento local e valorização do patrimônio natural, ampliando as oportunidades de envolvimento da população nas ações de conservação.

Parceria reúne instituições públicas e privadas

A próxima etapa será realizada por meio do programa Floresta Viva, dentro do edital Florestas do Rio. O financiamento reúne recursos do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), da Aegea e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A gestão operacional ficará sob responsabilidade do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), enquanto a execução dos trabalhos será conduzida pelo Projeto Floração.

O acordo também estabelece que a Prefeitura de Itaboraí não terá despesas com a execução da iniciativa. Caberá ao município disponibilizar a área destinada ao reflorestamento e acompanhar o andamento das atividades.

Projeto também vai gerar oportunidades de trabalho

Um dos pontos previstos para a nova fase é a contratação de agentes de reflorestamento que residam na comunidade localizada no entorno do parque. Os profissionais serão selecionados e contratados pela instituição responsável pela execução do projeto.

A medida pretende aproximar os moradores das ações de preservação ambiental, além de proporcionar oportunidades de emprego e geração de renda na própria região.

O gestor do Parque Paleontológico, Luís Otávio Castro, destacou que os resultados alcançados desde o início do trabalho demonstram a evolução da recuperação da área. Ele também ressaltou que a recomposição da vegetação tem contribuído para atrair diferentes espécies de aves e pequenos mamíferos.

De acordo com Luís Otávio, o plantio de aproximadamente 100 mil mudas realizado na primeira etapa já permite observar árvores com quatro a cinco metros de altura. Para ele, a participação dos moradores na nova fase também será importante para fortalecer o vínculo da comunidade com o parque e estimular o cuidado permanente com o espaço.

Execução terá prazo previsto de quatro anos

A nova etapa ainda passa por ajustes técnicos e administrativos. Estão sendo definidos o calendário de execução e os procedimentos necessários para a preparação do terreno, o plantio das mudas e a manutenção da vegetação ao longo do desenvolvimento do projeto.

A previsão é que os trabalhos sejam realizados durante quatro anos, contemplando todas as fases necessárias para o estabelecimento das novas espécies e a consolidação da recuperação florestal.

Com a conclusão das duas etapas, o Parque Natural Municipal Paleontológico de São José de Itaboraí deverá ultrapassar a marca de 50 hectares em processo de recuperação ambiental. O resultado esperado é ampliar a vegetação nativa, favorecer a conservação da fauna e da flora e fortalecer a proteção de um importante patrimônio natural do município.