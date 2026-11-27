Prefeito de Itaboraí anuncia mais de R$ 20 milhões em novas emendas parlamentares para o município - Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Prefeito de Itaboraí anuncia mais de R$ 20 milhões em novas emendas parlamentares para o município Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí

Publicado 27/11/2026 15:02

A Prefeitura de Itaboraí anunciou a conquista de mais de R$ 20 milhões em emendas parlamentares para investimentos no município. Os recursos foram apresentados durante duas transmissões ao vivo realizadas diretamente de Brasília pelo prefeito Marcelo Delaroli, que esteve na capital federal acompanhado do prefeito em exercício, Elber Corrêa, em uma agenda voltada à articulação de parcerias e à busca de novos investimentos para a cidade.





Entre os compromissos anunciados, o senador Carlos Portinho confirmou a destinação de aproximadamente R$ 10 milhões para a área da saúde, além de R$ 1,5 milhão para a implantação da Arena Brasil, projeto que prevê a transformação do campo localizado no bairro Reta em um espaço voltado à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária.

LEIA MAIS: Itaboraí vive a maior onda de obras de sua história com frentes de trabalho em vários bairros Entre os compromissos anunciados, o senador Carlos Portinho confirmou a destinação de aproximadamente R$ 10 milhões para a área da saúde, além de R$ 1,5 milhão para a implantação da Arena Brasil, projeto que prevê a transformação do campo localizado no bairro Reta em um espaço voltado à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária.

Arena Brasil terá estrutura para esporte e lazer

O projeto prevê a reforma do campo já existente, a construção de meia quadra de basquete, a instalação de um parquinho infantil e a implantação de uma pista para caminhada. A iniciativa integra um programa do Governo Federal e tem como objetivo ampliar as opções de atividades esportivas e recreativas oferecidas aos moradores.



Durante a transmissão, Carlos Portinho destacou o compromisso de colaborar com a administração municipal e atender às demandas apresentadas pela Prefeitura.



“Prefeito que enxerga o problema vem buscar a solução. E a gente está aqui para ajudar Itaboraí e essa gestão. Tenho um carinho muito grande pela cidade e assumi o compromisso de atender aquela demanda do campo da Reta. Estamos trazendo R$ 1,5 milhão para a Arena Brasil, que vai contar com campo reformado, meia quadra de basquete, parquinho para as crianças e pista de caminhada. Compromisso a gente cumpre, e a Reta merece muito esse investimento”, declarou o senador.



Deputado confirma mais R$ 10 milhões

Outro anúncio foi feito pelo deputado federal Altineu Côrtes, que confirmou a destinação de R$ 10 milhões em emendas parlamentares para Itaboraí. A definição sobre a aplicação do dinheiro será discutida com a administração municipal, levando em consideração as principais demandas da cidade.



Entre as possibilidades mencionadas estão investimentos na saúde, assistência social, esporte e infraestrutura, áreas que poderão receber os recursos conforme o planejamento estabelecido em conjunto com o governo municipal.



“Estamos anunciando R$ 10 milhões para a cidade de Itaboraí, porque a nossa obrigação é ajudar a população. Vamos conversar com o prefeito para definir onde os recursos serão melhor aplicados, seja na saúde, na ação social, em projetos de esporte ou em obras. O importante é garantir que esse investimento chegue à população e contribua para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Altineu Côrtes.

Prefeito destaca articulação em Brasília

Marcelo Delaroli ressaltou que a viagem teve como objetivo ampliar o diálogo com representantes do Congresso Nacional e garantir apoio para projetos e serviços públicos do município. Segundo o prefeito, a busca por recursos é fundamental para atender às necessidades da população, especialmente em setores que exigem investimentos permanentes, como a saúde.



Mesmo estando de licença médica, Delaroli participou da agenda na capital federal e agradeceu aos parlamentares pelo apoio anunciado.



“Mesmo estando de licença médica, não poderia deixar de vir a Brasília neste momento tão importante. Nossa cidade tem muitos desafios e precisamos continuar buscando parcerias e recursos para avançar em todas as áreas, principalmente na saúde. Quero agradecer ao senador Carlos Portinho e ao deputado federal Altineu Côrtes por estenderem a mão a Itaboraí e por todo o apoio que vêm oferecendo ao nosso município. Cada recurso conquistado representa mais oportunidades de melhorar a vida da nossa população”, destacou.



Durante os encontros, também foram apresentadas solicitações de investimentos para a reforma da praça e do posto de saúde de Sambaetiba, distrito que possui demandas por melhorias nos espaços públicos e nos serviços oferecidos aos moradores.



A agenda institucional em Brasília faz parte da articulação da Prefeitura de Itaboraí junto aos representantes do Legislativo Federal. A iniciativa busca ampliar a captação de recursos, viabilizar projetos e fortalecer investimentos em diferentes setores, com foco na infraestrutura e na melhoria dos serviços públicos municipais.