Prefeito de Itaboraí anuncia mais de R$ 20 milhões em novas emendas parlamentares para o município Foto: Divulgação SECOM Prefeitura de Itaboraí
Entre os compromissos anunciados, o senador Carlos Portinho confirmou a destinação de aproximadamente R$ 10 milhões para a área da saúde, além de R$ 1,5 milhão para a implantação da Arena Brasil, projeto que prevê a transformação do campo localizado no bairro Reta em um espaço voltado à prática esportiva, ao lazer e à convivência comunitária.
Arena Brasil terá estrutura para esporte e lazer
Durante a transmissão, Carlos Portinho destacou o compromisso de colaborar com a administração municipal e atender às demandas apresentadas pela Prefeitura.
“Prefeito que enxerga o problema vem buscar a solução. E a gente está aqui para ajudar Itaboraí e essa gestão. Tenho um carinho muito grande pela cidade e assumi o compromisso de atender aquela demanda do campo da Reta. Estamos trazendo R$ 1,5 milhão para a Arena Brasil, que vai contar com campo reformado, meia quadra de basquete, parquinho para as crianças e pista de caminhada. Compromisso a gente cumpre, e a Reta merece muito esse investimento”, declarou o senador.
Deputado confirma mais R$ 10 milhões
Entre as possibilidades mencionadas estão investimentos na saúde, assistência social, esporte e infraestrutura, áreas que poderão receber os recursos conforme o planejamento estabelecido em conjunto com o governo municipal.
“Estamos anunciando R$ 10 milhões para a cidade de Itaboraí, porque a nossa obrigação é ajudar a população. Vamos conversar com o prefeito para definir onde os recursos serão melhor aplicados, seja na saúde, na ação social, em projetos de esporte ou em obras. O importante é garantir que esse investimento chegue à população e contribua para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Altineu Côrtes.
Prefeito destaca articulação em Brasília
Mesmo estando de licença médica, Delaroli participou da agenda na capital federal e agradeceu aos parlamentares pelo apoio anunciado.
“Mesmo estando de licença médica, não poderia deixar de vir a Brasília neste momento tão importante. Nossa cidade tem muitos desafios e precisamos continuar buscando parcerias e recursos para avançar em todas as áreas, principalmente na saúde. Quero agradecer ao senador Carlos Portinho e ao deputado federal Altineu Côrtes por estenderem a mão a Itaboraí e por todo o apoio que vêm oferecendo ao nosso município. Cada recurso conquistado representa mais oportunidades de melhorar a vida da nossa população”, destacou.
Durante os encontros, também foram apresentadas solicitações de investimentos para a reforma da praça e do posto de saúde de Sambaetiba, distrito que possui demandas por melhorias nos espaços públicos e nos serviços oferecidos aos moradores.
A agenda institucional em Brasília faz parte da articulação da Prefeitura de Itaboraí junto aos representantes do Legislativo Federal. A iniciativa busca ampliar a captação de recursos, viabilizar projetos e fortalecer investimentos em diferentes setores, com foco na infraestrutura e na melhoria dos serviços públicos municipais.
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