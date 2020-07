VÍDEO - Polícia Rodoviária Federal apreende em Itaguaí R$ 200 mil escondido em estepe de caminhonete

ITAGUAÍ – Na manhã deste sábado (25), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na Rio-Santos (BR-101), em Itaguaí, quase R$ 200 mil escondidos no estepe de uma caminhonete. Há informações de que a quantia pertence a uma quadrilha de contrabandistas.

A abordagem dos policiais rodoviários federais da 1ª delegacia à caminhonete ocorreu por volta das 11h30, após receberem informações do serviço de inteligência. O motorista estava acompanhado da mulher, dos dois filhos (4 e 9 anos) e da cunhada. O nervosismo do homem aumentou mais as suspeitas.

A PRF divulgou um vídeo para mostrar como o dinheiro foi escondido no pneu.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 200 mil escondidos em um estepe de caminhão.#ODia pic.twitter.com/cMV4p9brAe — Jornal O Dia (@jornalodia) July 25, 2020

Ao empreenderem uma revista rigorosa, os policiais encontraram R$ 199,8 mil escondidos no pneu estepe da caminhonete. O motorista, então, confessou que foi contratado para levar o carro de Niterói a Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.

(Com informações da PRF)