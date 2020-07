Firjan Senai oferece a Itaguaí vagas para curso pago de técnico em mecânica

ITAGUAÍ - A partir de 24 de agosto, a Firjan SENAI inicia uma série de cursos técnicos no formato híbrido de Educação a Distância (EaD). Serão oferecidas mais de 1 mil vagas em 12 cursos técnicos EaD, nas 19 unidades do estado do Rio. Destas, 30 vagas são destinadas a Itaguaí, com o curso de Técnico em Mecânica. A capacitação contará com aulas on-line, material estruturado para estudo, exercícios e simuladores. As aulas práticas ocorrerão em 2021 e a previsão de formatura é fevereiro de 2022.

Segundo Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, a prioridade é investir na qualidade da formação dos alunos para um mundo que se torna cada vez mais tecnológico. “Com a pandemia, muitas restrições foram impostas a pessoas e instituições, destacando a suspensão das aulas presenciais. Nesse contexto e com o foco na formação do aluno, a Firjan SENAI mergulhou nos processos de aprendizagem do modelo EaD. A sociedade precisará de profissionais cada vez mais capacitados em relação às tendências da indústria do futuro e da transformação digital”, afirma Melo.

NOVOS RECURSOS E INVESTIMENTO

O curso oferecido a Itaguaí é inédito na instituição no formato EaD. Melo acrescenta que a certificação de um curso em EaD é a mesma daqueles no formato presencial. “A formação contempla as mesmas competências profissionais, desenvolvidas de forma inovadora, e em nada deve aos cursos presenciais. Além disso, a adoção de recursos digitais na educação favorece um maior engajamento dos alunos, que contam com simuladores, games, realidade aumentada, animações, vídeos, livros digitais etc. O objetivo é sempre facilitar o entendimento do assunto abordado, muitas vezes ampliando particularidades que no presencial não seria possível aprofundar, ressalta Melo.

O investimento é o seguinte: valor total de R$ 2.805,23 ou 18 parcelas de 155,85 no boleto.