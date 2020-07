Prefeitura de Itaguaí diz que licitação para adquirir mais cestas básicas está em andamento

ITAGUAÍ – Aquela ajuda que veio na hora do maior aperto, com mantimentos que reforçaram as compras justamente quando muita gente não deveria nem sair de casa, pode voltar. A Prefeitura de Itaguaí anunciou para 10 de agosto o pregão da licitação para adquirir 39.192 cestas básicas a serem distribuídas a pessoas em situação de vulnerabilidade. O pregão eletrônico nº 090/2020 ocorrerá no dia 10 de agosto, conforme publicado na edição número 842 do Jornal Oficial. Porém, ainda não há uma data para a distribuição porque os trâmites da licitação precisam ser concluídos.

As cestas básicas foram distribuídas pelo governo Charlinho por meio da rede de educação municipal nos meses de maio e junho. De acordo com o governo que tomou posse no dia 10 de julho, a licitação contemplava apenas dois meses. Para que a distribuição tivesse continuado em julho, teria sido necessário abrir outra licitação ainda em junho ou ter feito uma licitação com uma quantidade maior.

Ainda segundo o governo do prefeito Rubem Vieira, foram distribuídas 39.170 cestas básicas em maio e junho a alunos matriculados nas escolas municipais.

SEM CALENDÁRIO AINDA

Como a licitação para mais Como a licitação para mais cestas foi aberta apenas em 3 de julho, o processo de licitação ainda está em andamento, e não há previsão para conclusão. Ainda que termine o processo, há ainda a entrega por parte do fornecedor e a organização para nova distribuição.

Enquanto isso, os itaguaienses que tiveram essa ajuda providencial ao receber as cestas sentem agora falta delas para complementar a alimentação da família. Dependem agora de um processo que já começou, mas que ainda não tem data para acabar para finalmente ter mais comida na mesa em tempos de pandemia.