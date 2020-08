ITAGUAÍ – A partir de dados publicados oficialmente na página do Facebook da Prefeitura de Itaguaí , é possível fazer uma comparação com o número de casos e de óbitos porna cidade entre duas semanas consecutivas. Foi o quefez com as semanas entre os dias 19 e 25 de julho e 26 de julho e 1º de agosto. O resultado: menor quantidade de casos da doença confirmados, mas número maior de vítimas fatais.Na semana compreendida entre os dias 19 e 25 de julho, os boletins indicam que houve 94 casos confirmados a mais de Covid-19, com dois. Já na semana entre os dias 26 de julho e 1º de agosto, foram 46 casos (48 casos a menos), mas três óbitos (dois a mais que na semana anterior).Em Itaguaí, os casos confirmados, de acordo com o último boletim, são 1868. No total, sempre de acordo com o boletim, o número de pessoas que morreram por causa da doença é de 89.A partir dos dados oficiais, portanto, pode-se concluir que em Itaguaí o número de casos confirmados vem caindo e o número de óbitos por Covid-19 vem aumentando.Sabe-se que onão conta com Centro de Terapia Intensiva para tratar doentes graves com Covid-19 (nem qualquer outra doença ou situação). Sabe-se apenas que um CTI está em construção, sem que mais informações tenham sido dadas até então.