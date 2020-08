Sindicato dos profissionais da educação de Itaguaí é contra a volta das aulas presenciais

ITAGUAÍ – O núcleo de Itaguaí do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação no Estado do Rio de Janeiro (Sepe) tenta desde o dia 13 de julho, sem sucesso, marcar uma reunião com o prefeito Rubem Vieira (Podemos). Em nota divulgada no Facebook, o Sepe informa que enviou um ofício solicitando audiência com Rubem e com a secretária municipal de Educação, Nilce de Oliveira Nascimento Ramos.

A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Itaguaí, também por ofício, solicitou no dia 31 de julho uma audiência com o prefeito e a secretária. A Prefeitura de Itaguaí ainda não se pronunciou publicamente a respeito dos pedidos e não respondeu sobre eles à reportagem.

Dentre os assuntos que os sindicalistas pretendem tratar estão: anistia das últimas greves, descongelamento do plano de cargos e carreiras do setor e a volta das aulas presenciais em tempos de pandemia. Quanto a este último item, o Sepe é totalmente contra e pretende obter junto ao governo uma garantia que as aulas presenciais não retornarão, a não ser que a segurança sanitária se estabeleça de modo claro.

SÓ COM VACINA

A volta das aulas presenciais é um assunto já decidido no Sepe. Enquanto durar a epidemia, nada de criança dentro de sala de aula. O Sindicato é contra, segundo nota enviada pela entidade, “porque ainda não há segurança que garanta a saúde coletiva das pessoas, uma vez que não há tratamento 100% eficaz para a Covid-19, tampouco vacina que previna o contágio pelo vírus em circulação”.

Essa decisão é um dos tópicos a serem tratados com o prefeito Rubem Vieira, que assumiu o cargo máximo do Executivo municipal no dia 10 de julho. O Sepe acredita também que, com a volta às aulas, as escolas passarão a ser pontos de contaminação generalizada do vírus, algo que deve ser evitado a todo custo.

De acordo com os boletins oficiais publicados pela prefeitura na sua página da rede social Facebook, 1871 pessoas já foram diagnosticadas com Covid-19, das quais 91 morreram em virtude da doença (dados do boletim de 2 de agosto).