Secretaria de Saúde informa que 75 pacientes de Itaguaí com Covid-19 estão internados fora da cidade

ITAGUAÍ – Sem estrutura para atender pacientes graves no município por não ter Centro de Terapia Intensiva, os itaguaienses precisam ter muito cuidado. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou hoje, por e-mail à reportagem, que 75 residentes de Itaguaí estão sendo atendidos fora da cidade com Covid-19. Os números da doença aumentaram em relação aos óbitos: agora são 91, cinco deles registrados nos últimos quatro dias.

Embora o número de casos confirmados não tenha aumentado tanto (não se sabe se por falta de testagem ou não) - sempre com os dados oficiais como referência – a ocupação dos leitos disponíveis na cidade aumentou: agora são sete leitos ocupados no Hospital São Francisco Xavier e três no hospital de campanha.

Em relação ao número de mortos, foram quatro em cinco dias. No dia 30 de julho a soma de óbitos por Covid-19 era de 86. No dia 3 de agosto, esse número saltou para 91.

ÚLTIMO BOLETIM

De acordo com o último boletim (segunda-feira, 3) publicado De acordo com o último boletim (segunda-feira, 3) publicado na página da rede social Facebook da prefeitura , os dados são:

CASOS CONFIRMADOS – 1871

TOTAL DE PACIENTES RECUPERADOS – 1707

ÓBITOS EM INVESTIGAÇÃO – 06

ÓBITOS CONFIRMADOS – 91

LEITOS NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO XAVIER – 7 ocupados

LEITOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA – 3 ocupados

O telefone para obter informações, esclarecimentos etc – o Telecovid – é: 3782-9050.