Prefeitura de Itaguaí deixa de publicar boletins sobre Covid-19

Prefeitura de Itaguaí não publica mais o boletim sobre o Covid-19 na sua página da rede social Facebook como vinha fazendo desde março. Os boletins diários traziam dados sobre a doença de forma rápida e resumida. Depois da ITAGUAÍ – Desde a última sexta-feira (7), anão publica mais osobre ona sua página da rede social Facebook como vinha fazendo desde março. Os boletins diários traziam dados sobre a doença de forma rápida e resumida. Depois da última alteração no boletim , ainda no governo Charlinho, os informes traziam os seguintes dados: casos confirmados, total de pacientes recuperados, óbitos em investigação, óbitos confirmados e ocupação de leitos no hospital de campanha e no hospital São Francisco Xavier. Não foi informado o motivo da decisão.

O DIA Como parece indicar, a prefeitura entende que as informações sobre a doença estão incluídas no Painel Covid-19, que por sua vez estão inseridas no portal municipal sobre o coronavírus. Ainda na sexta, publicou matéria sobre o portal e obteve a informação de que as postagens do boletim continuariam no mesmo formato, e que as atualizações no painel seriam diárias. Não foi o que ocorreu. Até o meio-dia desta segunda-feira (10), as informações que constam no painel são de sexta (7). A última publicação de boletim postada no Facebook como vinha ocorrendo desde março é de quinta-feira (6).

INFORMAÇÕES DIFERENTES

No domingo (9), uma postagem da prefeitura diz o seguinte: “Agora você pode acessar o boletim covid através do site de monitoramento do novo coronavírus”. Mas, quando o cidadão acessa o link, não há boletim, e sim informações sobre a doença. Pelo painel, não é possível obter por exemplo o número de pacientes recuperados, nem saber quantos óbitos estão em investigação. Apesar de indicar que a atualização foi feita no dia 10, os gráficos trazem dados somente até o último dia 7.

O último boletim, publicado no dia 6 de agosto: sem explicações para a mudança - Reprodução internet - Facebook da Prefeitura de Itaguaí