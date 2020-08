ITAGUAÍ – Policiais do 24º BPM foram acionados para averiguar uma tentativa de homicídio na rua Hélio de Abreu, no bairro do Engenho, na manhã desta quinta-feira (13). A vítima foi um homem de 52 anos, atacado na rua por alguém ainda desconhecido da polícia, assim como a motivação para o crime. E. C. L. foi socorrido por populares e encaminhado ao Hospital Geral Cemeru, no centro. Apesar do atendimento, o homem não resistiu e morreu devido às três perfurações na barriga.

A polícia pede para quem tenha informações que entre em contato com o disque-denúncia da 50ª DP ou do 24º BPM. Os contatos são os seguintes:

24º BPM:

(21) 2779-9745

WhatsApp: 9-9155-1671

A polícia garante o anonimato de quem contribuir para que o assassino não fique impune.