Secretaria estadual de turismo reúne empresários de Itaguaí e municípios da Costa Verde para divulgar linha de crédito

ITAGUAÍ - Os profissionais do trade turístico da Costa Verde, formada pelos municípios de Itaguaí, Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty, vão participar, na próxima segunda-feira (17), às 15h, de uma reunião on-line, organizada pela Secretaria de Estado de Turismo, com a AgeRio (Agência de Fomento). O objetivo é esclarecer dúvidas sobre como ter acesso à linha de crédito disponibilizada pelo Fungetur - Fundo Geral do Turismo.

Para a secretária de estado de Turismo, Adriana Homem de Carvalho, o encontro é fundamental para que os empresários do setor entendam as etapas do processo. “A região da Costa Verde está mostrando o seu apelo turístico neste momento de retomada. Angra dos Reis e Paraty estão entre os dez municípios mais buscados no site do Turismo Consciente, acessado pelos que procuram seu próximo destino de viagem dentro do nosso Estado. Daí a importância de facilitar o contato dos empresários locais com os gerenciadores da verba disponibilizada pelo Fungetur, muito bem vinda para auxiliar o empresariado do turismo, que passa por dificuldades”.

CRÉDITO PARA OBRAS, REFORMAS ETC

Empresários do trade das quatro cidades vão participar da reunião com os representantes da AgeRio. Já confirmaram presença membros da hotelaria, agentes de viagens, transportadores turísticos e donos de restaurantes. O Fungetur, vinculado ao Ministério do Turismo, é um instrumento de política de investimento voltado para negócios que atuam em atividades relacionadas ao setor em todo o Estado. O Fundo recebeu um aporte de R$ 5 bilhões destinados a auxiliar empresas do Brasil neste momento de crise.

Micro e pequenos empresários poderão dispor de até R$ 1 milhão, os de médio porte até R$ 3 milhões e os de grande até R$ 30 milhões. Poderão ser financiadas obras civis para implantação, ampliação, modernização e reforma; máquinas e equipamentos turísticos; e capital de giro. Até agora a AgeRio liberou R$ 10,2 milhões em crédito para 60 empresas.