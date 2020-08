Itaguaí recupera verbas do ICMS verde

ITAGUAÍ – Como anunciou a Prefeitura de Itaguaí, sem muitos detalhes, na sua página na rede social Facebook no dia 13 de agosto, Itaguaí recuperou o direito de receber verbas estaduais provenientes do ICMS verde. A Secretaria de Estado de Ambiente confirmou a informação e disse que o município vai receber R$1.949.887,41 referentes ao programa ao longo do ano. Os repasses são realizados pela Secretaria de Estado de Fazenda. Em entrevista a O DIA na terça-feira (11), o prefeito Rubem Vieira comemorou a conquista, e disse que ela faz parte de um esforço de incrementar a arrecadação da cidade.

COMO FUNCIONA

O ICMS Ecológico do Estado do Rio de Janeiro é uma política pública de gestão ambiental que tem como principal objetivo distribuir maior parcela de recursos financeiros para os municípios que investem em questões ambientais.

Esse tributo repassa anualmente aos municípios fluminenses o valor correspondente a 2,5% da parcela de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), distribuída aos municípios (25% do total de ICMS arrecadado pelo Estado). Este rateio é realizado conforme os indicadores ambientais dos municípios, e que são traduzidos em valores financeiros que compõem o índice Final de Conservação Ambiental (IFCA).

Todos os anos os gestores municipais enviam informações que são analisadas e utilizadas para o cálculo do Índice Final de Conservação Ambiental, composto pelos seguintes indicadores: unidades de Conservação; tratamento de esgoto; encerramento de lixões; destinação correta de resíduos; mananciais de abastecimento e Sistema Municipal de Meio Ambiente.

Para ter direito ao repasse do tributo, os municípios enviam as informações que são analisadas e publicados como Índices Provisórios. Os dados utilizados para as análises são sempre de um ano antes da publicação, e os recursos financeiros são repassados aos municípios pela Secretaria de Estado de Fazenda no ano seguinte à publicação. Neste ano, a publicação do índice é relativa aos dados de 2019. Logo, o repasse financeiro para os municípios será realizado no ano 2021.

PENDÊNCIA RESOLVIDA

A Secretaria de Estado de Ambiente explicou que Itaguaí já se encontra devidamente habilitada para receber os recursos do ICMS Ecológico 2020. O município tinha sido desabilitado devido à uma pendência no envio da documentação referente ao funcionamento. No entanto, essa pendência foi sanada no período de recurso.