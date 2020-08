Artistas de Itaguaí se mobilizam em torno da lei Aldir Blanc

ITAGUAÍ – Uma ajuda para os artistas e a arte em tempos de pandemia. Esse é o objetivo da lei Aldir Blanc, assim apelidada como uma homenagem ao cantor e compositor carioca, morto em decorrência do coronavírus no começo de maio. Sancionada no dia 13 de agosto, a lei 14.017 destina verbas para os artistas (R$ 600 para cada um, como o auxílio emergencial já em vigor) e para editais de projetos de cultura. Em Itaguaí, um grupo de mais de 60 artistas se mobilizou e propõe diálogos e ações para fazer com que o objetivo da lei seja cumprido na cidade.

O grupo se chama “Movimento de Artista de Itaguaí”. Eles declaram que não têm intenções político-partidárias e que praticam o coletivismo, ou seja, não têm por princípio enaltecer nem destacar este ou aquele artista. Além disso, o grupo surge no contexto de três temas principais, os quais pretende discutir a fundo: 1) Transparência e a regulamentação da Lei Aldir Blanc no município; 2) Demandas da classe; e 3) Realidade da classe artística na cidade em tempos de pandemia.

RECURSOS EM ITAGUAÍ

A lei Aldir Blanc determina a liberação de R$ 3 bilhões em auxílio financeiro a artistas e a estabelecimentos culturais durante a pandemia de Covid-19. Os recursos devem ser aplicados por estados, Distrito Federal e municípios, em renda emergencial para os trabalhadores do setor, subsídios para manutenção dos espaços culturais e instrumentos como editais e prêmios.

Estava previsto na lei o prazo de 60 dias, contados da data do recebimento, para os municípios utilizarem a verba. Se não a utilizarem, os valores serão automaticamente revertidos ao fundo estadual de cultura ou ao órgão ou entidade estadual responsável pela gestão desses recursos.

Em Itaguaí, as verbas somam R$ 889.254,42.

Ainda na gestão de Carlo Busatto Junior (Charlinho), a secretaria municipal de Educação e Cultura havia aberto um chamamento para cadastro de artistas, mas na ocasião a lei Aldir Blanc ainda não havia sido sancionada. Tal cadastro municipal foi encerrado no dia 17 de julho. Até o momento a prefeitura não anunciou se pretende abrir novo cadastro com vistas à execução específica dos benefícios. Por este motivo, este é um dos itens da pauta do Movimento dos Artistas de Itaguaí com o governo, conforme carta aberta divulgada pelo grupo na semana passada.

Isto fica claro neste trecho da carta: “Muitos de nós enfrentamos dificuldades de concluir o cadastro por algumas informações não se apresentarem de forma clara nos formulários ou não estarmos enquadrados das opções oferecidas para identificação. Por isso solicitamos que após diálogo com a classe artística seja reaberto o período de cadastro, incluindo todas áreas do Art. 5º da Lei do Sistema Municipal Informações e Indicadores Culturais (Lei 3481/2017) de forma clara e evidente”.

MOBILIZAÇÃO

O Movimento Artistas de Itaguaí já se reuniu virtualmente duas vezes e pretende aproveitar a ocasião para estreitar laços dentro da própria classe e também para fazer chegar ao poder público suas reivindicações e necessidades. Os artistas têm também procurado manter em dia a pulsão artística adaptando seus métodos de criação e interação à nova realidade imposta pela pandemia. Por esta razão, desdobram-se em aperfeiçoar eventos e encontros para as telas e para a internet, assim como se valem dos recursos do vídeo e das lives para manter acesa a chama da cultura.

Mas isso não é tudo: eles precisam se ajudar para poder ajudar os outros, com sua arte, a vencer a solidão, o medo, o luto e a tristeza com o que sabem fazer de melhor: atiçar as almas.

Quem for artista e quiser se unir ao Movimento de Artistas de Itaguaí pode fazê-lo pelo e-mail artistasdeitaguai@gmail.com. Há planos para criar uma página no Facebook e demais recursos, mas o e-mail é, hoje, o modo para congregar os colegas interessados.