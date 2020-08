VÍDEO - Tiroteio com perseguição na Rio-Santos, em Itaguaí

ITAGUAÍ – Por volta de meio-dia desta quarta-feira (19), ocorreu uma troca de tiros entre bandidos e agentes da Polícia Rodoviária Federal na Rio-Santos (BR 101). Em uma fiscalização de rotina no posto da PRF em Itaguaí, foi dada ordem de parada para um Honda City branco. O motorista não obedeceu e os homens no interior do veículo começaram a atirar contra a equipe da PRF. Houve reação. Dois homens que estava no carro foram presos. Um outro membro do grupo foi baleado e morreu. Um quarto elemento, também baleado, está foragido e sendo procurado.

Perseguição e tiros na Rio-Santos, em Itaguaí: bandidos roubaram um carro; dois foram presos, um baleado e outro fugiu. #ODia pic.twitter.com/7ql4gjQFFL — Jornal O Dia (@jornalodia) August 19, 2020

Um policial foi ferido de raspão por um tiro no braço, mas passa bem. O carro, que havia sido roubado, foi recuperado. Duas armas foram apreendidas.

O caso foi registrado na 52ª DP, em Nova Iguaçu.

(Com informações da PRF)