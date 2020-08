ITAGUAÍ - A Alfândega da Receita Federal do Porto de Itaguaí apreendeu na segunda-feira (17) quatro mil oxímetros de dedo. Os equipamentos, que servem para medir a taxa de oxigênio no sangue e auxiliam no tratamento da Covid-19, serão posteriormente doados.

A equipe de gerenciamento de risco da Alfândega suspeitou da carga, que teve sua Declaração de Importação desembaraçada em canal verde, ou seja, inicialmente não aconteceria a conferência física nem documental, pois a carga era considerada de baixo risco. Porém, foi feito o bloqueio para verificação física e constatada a presença dos oxímetros, que não tinham sido declarados.