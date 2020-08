Itaguaí bate a marca dos 100 mortos por Covid-19

ITAGUAÍ – Com dados atualizados até quarta-feira (19), o Painel Covid-19 mantido pela secretaria municipal de Saúde mostra que são 2044 casos confirmados da doença na cidade, com 100 mortes em decorrência do vírus. Ainda de acordo com os dados publicados, os 11 leitos semi-intensivos do hospital de campanha estão livres. No hospital municipal São Francisco Xavier, dos 16 leitos também semi-intensivos, quatro estão ocupados.

As informações sobre a doença seguem somente no Painel desde o dia 7 de agosto, quando a prefeitura decidiu parar de publicar os boletins no Facebook como fazia desde março (com poucos dias de interrupção). Em 13 de julho, um vídeo publicado na mesma rede social trouxe o secretário de Saúde, Carlos Zóia. Ele declarou que o hospital de campanha não tinha condições de atender pacientes. De lá para cá, apesar de O DIA pedir esclarecimentos sobre as condições atuais do hospital, nada foi informado.

O Centro de Terapia Intensiva (CTI) do hospital municipal São Francisco Xavier (HMSFX) é motivo de disputa judicial entre a prefeitura e o Ministério Público do Rio de Janeiro, conforme reportagem publicada em 18 de agosto. Em maio, a juíza Bianca Paes Noto proferiu nova decisão sobre o processo 0005518-06.2014.8.19.0024, pedindo que a prefeitura se pronunciasse sobre o que tinha feito em relação às obras do CTI do HMSFX. Mas tanto Ministério Público quanto prefeitura, em agosto, juntaram petições no processo em função do pedido da magistrada.

Em entrevista no dia 11 de agosto, o prefeito Rubem Vieira disse há falhas no projeto original de reconstrução do Centro de Terapia Intensiva. Ele também prometeu publicar o aperfeiçoamento do projeto para entregar novos leitos 15 dias depois. Mas, até agora, nada a respeito do assunto foi publicado no Jornal Oficial.