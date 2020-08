VÍDEO - Marinha anuncia navegação independente do submarino Riachuelo, da Base Naval de Itaguaí

submarinos em construção e mantidos na ITAGUAÍ – Uma importante etapa do desenvolvimento dosem construção e mantidos na Base Naval da Marinha na Ilha da Madeira, em Itaguaí, foi cumprida no dia 12 de agosto, segundo nota enviada nesta quinta-feira (20). Trata-se da série de testes realizada pelo submarino Riachuelo (S 40). Segundo a Marinha do Brasil, os exercícios na água, de navegação independente, foram bem-sucedidos e fazem parte do extenso programa de provas de aceitação no mar.

De acordo com a nota, foram realizados testes no sistema de governo (lemes horizontais e vertical) e sistemas de navegação, todos de forma satisfatória. Os resultados habilitam o submarino a prosseguir com mais testes, sempre visando o elevado grau de segurança da plataforma.

Durante os exercícios, o “Riachuelo” percorreu oito milhas náuticas na superfície, em área marítima na Baía de Sepetiba.

Submarino Riachuelo realiza primeira navegação independente. #ODia pic.twitter.com/zbEuoQ2jAB — Jornal O Dia (@jornalodia) August 20, 2020

O Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub) é um Programa a cargo da Marinha do Brasil que tem como objetivo a produção de quatro submarinos convencionais e a fabricação do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Lançado em 2008, o Prosub contempla, além dos submarinos, a construção de um complexo de infraestrutura industrial e de apoio à operação dos submarinos, que engloba os Estaleiros, a Base Naval e a Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem) em Itaguaí.