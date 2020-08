Câmara de Itaguaí aprova lei que cria área de proteção ambiental

ITAGUAÍ – Praticamente desconhecida de muita gente, inclusive dos itaguaienses, uma área extensa de manguezais, mata virgem e belas praias foi declarada área de proteção ambiental (APA) pela Câmara Legislativa na terça-feira (18). A ideia é manter a bela região natural a salvo caso ela venha a ser explorada comercialmente com o incremento do turismo em Itaguaí. Para a lei 3869 se tornar efetiva é preciso a sanção do prefeito Rubem Vieira.

De acordo com a lei, a APA do Saco da Praia da Salina abrange quase dois mil metros quadrados e dentro dela estão importantes remanescentes de manguezal, fundamentais para o equilíbrio ecológico da região. O objetivo com a criação da APA é contribuir para a manutenção da diversidade biológica; conservar o patrimônio ambiental; proibir queimadas, despejo de produtos químicos e similares e ocupações irregulares. Com a APA, fica proibido também o desenvolvimento de atividades potencialmente poluidoras, derrubada de vegetação e captura de animais silvestres.

A lei prevê também a criação de um Conselho Gestor para administração da APA, com representantes do Poder Executivo, do Legislativo, de associações de pescadores e de organizações não-governamentais.

OUTRA APA

Itaguaí já tem outras áreas protegidas, como informa o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Parte do município é abrangido pelo Parque Estadual Cunhambebe e pela APA do Rio Guandu, unidades de conservação administradas pelo órgão ambiental estadual.

Com 38.053 hectares de área, o Parque Estadual Cunhambebe também inclui parte dos municípios de Angra dos Reis, Mangaratiba e Rio Claro. Foi criado com o objetivo de assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica e formar um corredor florestal, conectando os maciços florestais da Bocaina e do Tinguá.

A APA do Rio Guandu possui 74.271 hectares e está localizada às margens do Rio Guandu, abrangendo, além de Itaguaí, partes das cidades de Engenheiro Paulo de Frontin, Japeri, Miguel Pereira, Nova Iguaçu, Paracambi, Piraí, Queimados, Rio Claro, Seropédica e Vassouras. A unidade de conservação foi criada para garantir a qualidade e quantidade da água da Bacia do rio Guandu, protegendo os remanescentes florestais, margens fluviais, nascentes e encostas.