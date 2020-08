Polícia de MG prende mulher suspeita de tráfico de drogas com mandado de prisão emitido em Itaguaí

ITAGUAÍ – A Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, em ação coordenada com a 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu, prendeu na quarta-feira (19) uma mulher procurada pela Justiça. Identificada como P.A.T., ela tinha um mandado de prisão preventiva expedido em 27 de outubro de 2016 pela Vara Criminal de Itaguaí. Uma operação foi montada para cumprir o mandado nos autos do processo 0008892-59.2016.8.19.0024.0002.

P.A.T. responde pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os policiais obtiveram informações de que a foragida estava morando no bairro Santa Terezinha, na cidade de Manhuaçu (MG). Os agentes da Delegacia Adjunta de Crimes Contra a Pessoa e o Serviço de Inteligência da Polícia Militar realizaram diversos levantamentos que culminaram na localização correta do imóvel em que P.A.T estava residindo com sua família.

TENTOU FUGIR

Ao ser abordada, P.A.T tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi interceptada pelos policiais. Durante a fuga, a foragida se livrou de uma sacola que estava cheia de buchas de maconha jogando-a no terreno vizinho.

P.A.T confessou que os entorpecentes eram dela e também confirmou que tentou livrar-se deles na tentativa de fuga.

Foram apreendidas 45 porções de maconha embaladas para a comercialização e uma pequena quantidade em dinheiro que se encontravam dentro da sacola arremessada no terreno vizinho.

Foragida tentou se livrar de sacola com drogas e dinheiro, mas policiais descobriram a manobra - Divulgação - Polícia Civil de MG

P.A.T foi conduzida a unidade policial da 6º Delegacia Regional de Manhuaçu/MG, e após a formalização dos procedimentos, foi encaminhada ao Centro de Triagem de Ipatinga/MG, onde se encontra à disposição da Justiça.

A ação dos policiais mineiros contou com a coordenação do delegado Guilherme Mariano Caldeira Coelho.



(com informações da Polícia Civil de Manhuaçu)