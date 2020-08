ITAGUAÍ – Dados publicados no Painel Covid-19, site que passou a ser a única referência estatística da doença no município, marca 2064 casos confirmados e 100 mortes até este domingo (23). Os 11 leitos não-intensivos do hospital de campanha estão livres. Dos 16 leitos também semi-intensivos do hospital municipal São Francisco Xavier, apenas três estão ocupados.

Desde o dia 7 de agosto a prefeitura optou em apresentar os dados sobre Covid-19 neste site, que traz gráficos com a evolução dos casos e mortes confirmados. Os boletins publicados na página oficial da rede social Facebook, mantida pela prefeitura, foram abolidos em nome deste novo método de informação.

Não há informações sobre o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 internadas em estado grave fora do município. No começo de agosto, eram 75, mas este é um número que não é atualizado e sequer aparece no Painel.