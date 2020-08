ITAGUAÍ – Parte do teto do corredor onde fica a emergência do hospital municipal São Francisco Xavier desabou no início da noite deste domingo (23), por volta das 19h. Não houve feridos, mas há um relato de que funcionários da limpeza que prestam serviço na unidade quase foram atingidos. Pela foto que ilustra esta matéria, criou-se um grande buraco no teto do qual é possível ver a laje que compõe a estrutura do hospital.

Em nota, a prefeitura confirmou o desabamento e a informação de que não há feridos. A nota diz também que o reparo será realizado a partir desta segunda-feira (24).

Não há explicação ainda para o que houve, fora a de que, com a chuva, há infiltrações que podem provocar incidentes como esse. Desde sexta-feira (21) chove no estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não é a primeira vez que desaba parte do teto do hospital.