ITAGUAÍ – A Câmara Legislativa de Itaguaí, cujo site estava desatualizado há meses, cumpriu o que prometeu: atualizou as informações relativas aos contracheques dos servidores, a planilha que mostra quem são os funcionários da Câmara e quais foram as leis aprovadas na Casa. Os dados foram publicados com abrangência até agosto deste ano. Em nota, a Câmara admitiu o atraso na inclusão dos dados e disse que isso ocorreu por falta de recursos humanos e “(...) à necessidade de adaptação a essa situação atípica” provocada pela pandemia de coronavírus.

Conforme publicou O DIA em 20 de agosto, havia seção que não era atualizada desde fevereiro deste ano. em 20 de agosto, havia seção que não era atualizada desde fevereiro deste ano.

ATÉ AGOSTO

Era o caso dos contracheques dos funcionários, que são públicos, abertos a quem quiser ver e, é claro, a quem tem acesso à internet. Estão no link http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/novo-portal-transparencia/index.php/contracheque/item/635-2020 (tem que copiar e colar em outra janela do navegador, ou entrar pelo site). Estavam desatualizados, com informações de fevereiro. Agora, foram atualizadas, até o mês de agosto.

Dados dos contracheques dos servidores até agosto foram incluídos - Reprodução internet - site da CMI

Foi exatamente o que aconteceu com a seção na qual se publicam as leis aprovadas pelo legislativo municipal: agora a lista está com informações do mês corrente. No “repositório de downloads”, para baixar uma lei, estão disponíveis todas as que já foram sancionadas até o momento. O link dessa seção é http://cpdoc.camaraitaguai.rj.gov.br/index.php/leis/item/176-2020.html

A seção das leis foi atualizada como as outras, com informações até agosto - Reprodução internet - site da CMI

A lista de servidores ativos também foi atualizada, na seção cujo link é http://www.camaraitaguai.rj.gov.br/novo-portal-transparencia/index.php/gestao-de-pessoas/item/60-ativos . A planilha para saber quem trabalha na Câmara também é pública, e por ela dá para saber não só quem faz parte do funcionalismo da Casa Legislativa, mas também quando foi admitido me para qual gabinete ou departamento.

Planilha com servidores ativos: devidamente atualizada até agosto - Reprodução internet - site da CMI

NOTÍCIAS DE FORA

O que não mudou foi a questão da publicação de notícias que não são específicas da cidade de Itaguaí ou da Câmara (exceto uma ou outra a respeito de decisões de plenário). A questão nem é tanto pela temporalidade ou atraso na divulgação, mas pelo enfoque dado a temas que são de interesse dos cariocas ou cidadãos em geral, que pode obter tais matérias em outros veículos não-oficiais do legislativo.

Na aba “Últimas Notícias” isso fica bastante claro: há matéria sobre um festival de cinema egípcio em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no centro da capital; informações sobre FGTS e sobre auxílio emergencial do governo federal.

Nas Últimas Notícias, matéria sobre mostra de cinema egípcio no CCBB: nenhuma relação com Itaguaí - Reprodução internet - site da CMI

Nas informações de destaque que aparecem logo no alto da página, a mais recente é de 18 de agosto.