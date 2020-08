PRF em Itaguaí apreende carro roubado em 2017

ITAGUAÍ – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Itaguaí apreendeu na quinta-feira (27), por volta das 21h40, um veículo com registro de roubo na delegacia de Seropédica, a 48ª DP. A abordagem aconteceu no posto da PRF na cidade, no quilômetro 399 da rodovia Rio-Santos (BR-101). Os agentes se detiveram no veículo Corsa sedan cor verde, cuja placa era HNA-5456, e notaram indícios de adulteração. Ao realizarem a conferência, descobriram que a placa original era KNZ-7616 e que o carro tinha um registro de roubo desde dezembro de 2017.

A condutora G.A.S. foi encaminhada junto com o veículo à 50ª DP (Itaguaí) para os procedimentos cabíveis, conforme registro 050-02011/2020.