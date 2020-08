Embaixador do EUA visitou Complexo Naval de Itaguaí

ITAGUAÍ – O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Crawford Chapman, visitou o Complexo Naval de Itaguaí na segunda-feira (24), a convite do Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Junior, que mostrou ao embaixador as instalações e os objetivos do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub). Chapman também foi recebido pelo Diretor-Geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen e do Comandante em Chefe da Esquadra, Vice-Almirante Claudio Henrique Mello de Almeida.

No interior do submarino Riachuelo, Chapman conheceu detalhes dos equipamentos - Reprodução - site da Marinha do Brasil

Segundo matéria publicada no site oficial da Marinha do Brasil, o objetivo da visita encontro foi apresentar à representação dos EUA a concepção e as instalações do Programa de Desenvolvimento de Submarinos.

Em nota, a Embaixada dos EUA no Brasil afirmou a O DIA que a visita serviu para “estreitar ainda mais a robusta parceria entre Brasil e EUA no ano em que se celebra os 75 anos do fim da 2a. Guerra Mundial, um importante capítulo na história da aliança entre os dois países”. Ainda segundo a nota, o embaixador Chapman agradeceu a hospitalidade do Almirante Ilques Barbosa Junior e a oportunidade de entender mais claramente os objetivos estratégicos do Brasil. Para ele, os Estados Unidos “esperam continuar trabalhando com os parceiros da marinha brasileira para promover a segurança regional no hemisfério ocidental”.

INSTALAÇÕES E SIMULADORES

De acordo com informações da Marinha, a comitiva dos EUA assistiu a uma apresentação com explicações a respeito da estrutura e das principais atividades do Prosub. Em seguida, a comitiva dos estadunidenses percorreu as instalações da oficina de montagem da Unidade de Fabricação de Estruturas Metálicas (Ufem), onde conheceu a complexa montagem de estruturas, equipamentos e sistemas em diferentes estágios de instalação no interior das seções do “Tonelero” e do “Angostura”, respectivamente, terceiro e quarto submarinos na linha de produção do Programa.

O embaixador experimenta o periscópio do simulador tático do Departamento de Treinadores e Simuladores - Reprodução internet - site da Marinha do Brasil

O embaixador conheceu também o “Main Hall” do Estaleiro de Construção (ESC). É lá que está o “Humaitá” (S-BR2), que recebe equipamentos e sistemas capazes de torná-lo apto a ser lançado ao mar, em dezembro próximo.

O DIA. No cais 12, Todd Chapman esteve a bordo do “Riachuelo”, primeiro submarino da Classe, que passou por uma bateria de testes no mar recentemente, conforme noticiou

Ainda de acordo com a Marinha, a visita foi encerrada nas instalações da Base de Submarinos da Ilha da Madeira.

O QUE É O PROSUB

O Prosub é o maior programa de capacitação industrial e tecnológica na história da indústria da defesa brasileira. O Programa não apenas tem fortalecido a Base Industrial de Defesa com tecnologias de ponta, como também vem ampliando, entre seus objetivos mais amplos, o portfólio de nacionalização dos produtos e sistemas adquiridos para aplicação em todas as suas fases, desde a inauguração da Ufem até a construção e manutenção do primeiro submarino convencional com propulsão nuclear (SN-BR).