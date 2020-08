Homem é assassinado em frente a um bar de Itaguaí

ITAGUAÍ – Um homem de 39 anos foi morto com vários tiros em frente ao Bar do André neste domingo (30), por volta das 21h20. O bar fica na rua Vereador Darcy Teixeira Fontes nº 423, no bairro do Engenho.

Segundo testemunhas, os disparos vieram de dois carros, no total de oito homens, que atiraram no homem com armas longas e pistolas. A polícia ainda não confirmou a identidade da vítima.

Segundo a Polícia Militar, o bar era alvo de reclamações constantes por causa das aglomerações e perturbação da ordem devido ao som excessivamente alto.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense vai cuidar do caso.