Receita Federal apreende quase 24 mil aparelhos de TV Box em Itaguaí

ITAGUAÍ - A Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Superintendência Regional da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (ES/RJ) apreendeu 23.800 aparelhos de TV Box, nesta segunda-feira (31), em Itaguaí.

As mercadorias estavam acondicionadas em cinco contêineres depositados no Centro Logístico e Industrial Aduaneiro ZL LOG e não foram declaradas pelos importadores e/ou estavam desacompanhadas da respectiva fatura comercial. Além disso, os equipamentos não tinham certificação compulsória da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), não podendo, portanto, ser comercializados no país.

As importações foram selecionadas para conferência como resultado da análise de risco na importação efetuado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho. Por questões de segurança, os aparelhos de TV Box foram removidos para o depósito da Receita Federal com auxílio de escolta da Polícia Rodoviária Federal.

A maior apreensão desse tipo de mercadoria já registrada até então era de 4,5 mil unidades.