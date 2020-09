ITAGUAÍ – Uma ferramenta minuciosa, com riqueza de detalhes, expõe a realidade dos empregos na indústria no estado do Rio de Janeiro, no geral, e de Itaguaí (ou qualquer outro município ou região) em particular. Assim é a plataforma “Retratos Regionais”, instrumento online disponibilizado pela Firjan-Senai, que pode ser consultado a qualquer tempo, mas que traz mensalmente dados sobre empregabilidade na indústria. A base dos dados é o saldo de admissões e demissões do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

A plataforma se divide em duas formas de consulta: setorial e regional. No painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais. Já o painel regional, que também permite a busca por município, apresenta o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores: Agropecuária, Comércio, Construção, Indústria e Serviços. A plataforma pode ser acessada através deste link: www.firjan.com.br/retratosregionais

EM ITAGUAÍ

Em Itaguaí, de janeiro a julho de 2020, foram criados 873 empregos na indústria. Durante a pandemia (março a junho), foram 241 novas vagas no setor. Ainda de acordo com os dados exclusivos sobre Itaguaí, a maior empregabilidade na indústria ocorreu na cidade no setor de Instalação e Equipamentos Industriais (409). Em abril, de forma geral, foi o pior resultado (- 71 vagas), mas os meses seguintes foram de saldo positivo: maio (111), junho (154) e julho (382).