Associação de Itaguaí realiza, com parcerias, ação social de combate à Covid-19

ITAGUAÍ - A Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras Articuladoras Sociais (Amigas), em parceria com a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Itaguaí e a Fundação Leão XIII realiza nesta sexta-feira (4) a ação “Xô Covid”. O ato acontecerá no calçadão, de 09h às 14h, e trará dicas de combate à contaminação pelo coronavírus, abordagem sobre o enfrentamento da violência contra a mulher na cidade e prestação de serviços sociais.

De acordo com Anna Paula Sales, presidente da Amigas, a ação foi inspirada em uma contagem que o grupo fez sobre os casos de Covid-19 nas comunidades da região. “Observamos que há muitas pessoas que não chegam a ir aos hospitais, mas que ficaram ou estão doentes. Percebemos que o número de casos são maiores do que as notificações. Notamos também que as pessoas estão deixando de tomar cuidados necessários, como usar máscaras e evitar aglomerações. Precisamos conscientizar essas pessoas”, diz Anna.

Anna Paula ainda revela que assim como em todo o país, Itaguaí também apresentou aumento de casos de violência doméstica e todo tipo de abuso contra a mulher no período de quarenta. “Os casos são tantos que até o delegado ficou alarmado. Por isso vamos aproveitar para abordar esse enfrentamento também. Queremos matar dois coelhos ou mais com uma cajadada só”.

MÁSCARAS E DOCUMENTOS

Para quem passar no calçadão, serão distribuídas mil máscaras do projeto Heróis usam máscaras, confeccionadas pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora (IRME). Haverá distribuição também de preservativos e de cartilhas e panfletos de enfrentamento à violência contra a mulher.

A Secretaria de Assistência Social vai participar com cadastramentos para o Bolsa Família e dando orientações sobre acolhimento social. A Fundação Leão XIII vai fornecer a isenção de documentos, ou seja, dando formulários para que as pessoas sejam isentas do pagamento para obter segunda via de carteiras de identidade, certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e habilitação para casamento.