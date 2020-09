Emerson Sheik doa 200 caixas de bombons para a Apae de Itaguaí

ITAGUAÍ – O ex-jogador de futebol Marcio Passos de Albuquerque (conhecido como Emerson Sheik) esteve em Itaguaí nesta sexta-feira (4) para realizar a doação de 200 caixas de bombons para a Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) de Itaguaí. Ele foi recebido pelo presidente da entidade, João Carlos Medeiros, e por diversos colaboradores.

Emerson Sheik nasceu em Nova Iguaçu em 1978, mas naturalizou-se catariano (do país Qatar) em 2008. Atuou como atacante nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2010 pela seleção Qatariana. Em 2019 ele foi admitido como diretor do Corinthians, e pediu demissão em novembro do mesmo ano. Ele conquistou três títulos do Campeonato Brasileiro por três times diferentes: Flamengo, Fluminense e Corinthians. Neste último, fez dois gols na final da Libertadores de 2012.

Depois de momentos difíceis da Apae Itaguaí, que sofreu invasões e arrombamentos sucessivos em agosto deste ano, chegou a ver de um pouco de chocolate para adoçar a comunidade da Apae na cidade.